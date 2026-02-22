Η Λίντσεϊ Βον απαντά στους haters για τον αγώνα με κομμένο χιαστό στα 41 της: Έκανα αυτό που οι περισσότεροι θεωρούσαν αδύνατο στην ηλικία μου

Η ακτινογραφία του σπασμένου ποδιού της μετά το χειρουργείο, στην οποία φαίνονται σχεδόν 20 βίδες που σταθεροποιούν το κόκαλο της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

Η Βον έγινε η γηραιότερη νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σκι κατάβασης σε ηλικία 41 ετών με μια νίκη στο St. Moritz της Ελβετίας τον Δεκέμβριο.Ολοκλήρωσε τη δημοσίευσή της με ένα ευχαριστήριο μήνυμα σε όσους πίστεψαν σε εκείνη: «δεν είναι αδύνατο μέχρι να γίνει. Δεν πέτυχα τον τελικό μου στόχο... Αλλά έκανα πολλά», έγραψε. «Την Παρασκευή (20/2) η Βον προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία δημοσίευσε μία ακτινογραφία του σπασμένου ποδιού της μετά το χειρουργείο, στην οποία φαίνονται