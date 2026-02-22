Η Λίντσεϊ Βον απαντά στους haters για τον αγώνα με κομμένο χιαστό στα 41 της: Έκανα αυτό που οι περισσότεροι θεωρούσαν αδύνατο στην ηλικία μου
Κάποιοι την αποκάλεσαν εγωίστρια, επειδή δεν παραχώρησε τη θέση της σε άλλη σκιέρ μετά τον αρχικό της τραυματισμό - Δημοσίευσε μία ακτινογραφία του σπασμένου ποδιού της μετά το χειρουργείο, στην οποία φαίνονται σχεδόν 20 βίδες που σταθεροποιούν το κόκαλο της
Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις των γιατρών και τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη η 41χρονη σκιέρ Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στην Ιταλία, η ίδια δηλώνει πως δεν μετανιώνει για τίποτα, ενώ ταυτόχρονα απαντάει στους σε όσους στράφηκαν ενάντια στην απόφαση της να αγωνιστεί με σκισμένο χιαστό.
Την Κυριακή (8/2) η Αμερικανίδα σκιέρ υπέστη «πολύπλοκο κάταγμα κνήμης» στο πόδι κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Είχε αγωνιστεί με κομμένο χιαστό σε αυτό το πόδι στον τελικό και τραυματίστηκε, όταν το χέρι της χτύπησε σε μια από τις «πύλες» μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κατάβασης στο Olimpia delle Tofane στην Κορτίνα.
Αρκετοί ορθοπεδικοί εμφανίστηκαν ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για το αν θα καταφέρει να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό της, υποστηρίζοντας ότι ίσως χρειστεί να ακρωτηριαστεί το πόδι της ή ότι μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες για το υπόλοιπο της ζωής της.
«Δεν ήταν όλα για το τίποτα... ήταν τα πάντα», τόνισε στην ανάρτηση της, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο, όπου αποτυπώνονται τα καταρθώματά της σε αγώνες σκι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην ηλικία των 41 ετών.
«Και δεν ήταν όνειρο... αν και καθισμένη σε αυτό το νοσοκομειακό κρεβάτι φαίνεται μακρινό τώρα. Αλλά το έκανα. Επέστρεψα. Κέρδισα. Εμφανίστηκα και έκανα αυτό που οι περισσότεροι θεωρούσαν αδύνατο στην ηλικία μου με μερική αντικατάσταση γόνατος. Αυτές τις αναμνήσεις θα τις έχω για πάντα και είμαι ευγνώμων για καθεμία από αυτές. Κάθε στιγμή ήταν καταπληκτική. Κάθε στιγμή άξιζε τον κόπο».
«Ένα πράγμα που με πόνεσε ήταν όταν οι άνθρωποι είπαν ότι ήμουν εγωίστρια και ότι έπρεπε να παραχωρήσω τη θέση μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε κάποιον άλλο. Οπότε... ήθελα απλώς να ανακεφαλαιώσω τη σεζόν μου για όλους τους "haters" εκεί έξω που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να κερδίζεις τη θέση σου και, σε πιο θετικό τόνο, απλώς να αναστοχαστώ», επεσήμανε πριν δημοσιεύσει τα στατιστικά της από την περασμένη σεζόν σκι.
Τότε η αθλήτρια έπεσε με δύναμη και χτύπησε, ουρλιάζοντας από τον αφόρητο πόνο.
🚨 BREAKING 🇺🇸 #MilanoCortinaOlympic2026— DC_Global_News (@DC_Global_News) February 8, 2026
Lindsey Vonn has undergone surgery after suffering a fracture to her left leg following her crash in the Olympic downhill at Cortina d’Ampezzo, according to AFP.
Reuters reports she had been placed in intensive care at a hospital in… pic.twitter.com/QtYKdQ4ISj
«Δεν ήταν όλα για το τίποτα... ήταν τα πάντα»Μετά από πολλά χειρουργεία στο πόδι και την δύσκολη μεταφορά της από την Ιταλία στις ΗΠΑ, το Σάββατο (21/2) η Βον δημοσίευσε μία ανάρτηση στο Instagram απευθυνόμενοι στους «haters» της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Με πόνεσε όταν οι άνθρωποι είπαν ότι ήμουν εγωίστρια»Η Βον πρόσθεσε ότι την εξέπληξε το γεγονός ότι κάποιοι την αποκάλεσαν εγωίστρια, επειδή δεν παραχώρησε τη θέση της στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε άλλη σκιέρ μετά τον αρχικό της τραυματισμό.
Η Βον έγινε η γηραιότερη νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σκι κατάβασης σε ηλικία 41 ετών με μια νίκη στο St. Moritz της Ελβετίας τον Δεκέμβριο.
Ολοκλήρωσε τη δημοσίευσή της με ένα ευχαριστήριο μήνυμα σε όσους πίστεψαν σε εκείνη: «δεν είναι αδύνατο μέχρι να γίνει. Δεν πέτυχα τον τελικό μου στόχο... Αλλά έκανα πολλά», έγραψε. «Ευχαριστώ όλους όσους πίστεψαν σε μένα!»
Την Παρασκευή (20/2) η Βον προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία δημοσίευσε μία ακτινογραφία του σπασμένου ποδιού της μετά το χειρουργείο, στην οποία φαίνονται σχεδόν 20 βίδες που σταθεροποιούν το κόκαλο της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
