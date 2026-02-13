«Μπορεί να ακρωτηριαστεί το πόδι της» λέει ορθοπεδικός για τη Λίντσεϊ Βον που τραυματίστηκε σοβαρά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

Επίσης, επεσήμανε ότι αυτός ο τύπος τραυματισμού είναι πιο συνηθισμένος σε τροχαία ατυχήματα, ιδιαίτερα μεταξύ των μοτοσικλετιστών.Ένας άλλος Γάλλος χειρουργός, ο Nicolas Baudrier, δήλωσε στην L'Equipe ότι «από ό,τι μπορούμε να δούμε στις αναρτήσεις και τις φωτογραφίες της σκιέρ, πρόκειται για πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που απαιτούσαν την εφαρμογή εξωτερικού σταθεροποιητή.Πιθανότατα υπήρχαν πολλά θραύσματα οστών (συντριπτικό κάταγμα). Με πιθανή βλάβη στο δέρμα, τα νεύρα ή τους μυς».Ένας νέος άνθρωπος θα χρειαζόταν συνήθως περίπου ένα χρόνο για να αναρρώσει πλήρως από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό, πρόσθεσε.Την Τετάρτη (11/2) η Βον δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες μετά το τρίτο χειρουργείο στο instagram και έγραψε:«Σήμερα υποβλήθηκα στην τρίτη χειρουργική επέμβαση και ήταν επιτυχής. Η επιτυχία σήμερα έχει εντελώς διαφορετική σημασία από ό,τι πριν από λίγες μέρες. Κάνω πρόοδο και, αν και είναι αργή, ξέρω ότι θα γίνω καλά.Είμαι ευγνώμων για όλο το απίστευτο ιατρικό προσωπικό, τους φίλους, την οικογένεια, που ήταν δίπλα μου, και για την υπέροχη έκφραση αγάπης και υποστήριξης από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.Επίσης, συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και σε όλους τους αθλητές της ομάδας των ΗΠΑ που με εμπνέουν και μου δίνουν λόγο να χαίρομαι».Η Βον είναι απίθανο να αγωνιστεί ξανά στο υψηλότερο επίπεδο μετά από έναν τέτοιο τραυματισμό. Η ίδια η αθλήτρια επιμένει ότι ο τραυματισμός της στον χιαστό δεν είχε καμία σχέση με το σπάσιμο του ποδιού που υπέστη την Κυριακή.Μία ημέρα μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό της προχώρησε ανάρτηση στο Instagram και ενημέρωσε τους θαυμαστές τους για την πρόοδο της, έχοντας ήδη υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, δηλώνοντας:«Χθες, το ολυμπιακό μου όνειρο δεν τελείωσε όπως το είχα ονειρευτεί. Δεν ήταν ένα τέλος όπως στα παραμύθια ή στα παραμύθια, ήταν απλά η ζωή. Τόλμησα να ονειρευτώ και δούλεψα πολύ σκληρά για να το πετύχω. Διότι στο σκι κατάβασης, η διαφορά μεταξύ μιας στρατηγικής γραμμής και ενός καταστροφικού τραυματισμού μπορεί να είναι μόλις 5 ίντσες.Ήμουν απλά 5 ίντσες πολύ στενά στη γραμμή μου όταν το δεξί μου χέρι γαντζώθηκε μέσα στην πύλη, με στρίβοντας και με αποτέλεσμα να πέσω. Ο χιαστός μου σύνδεσμος και οι προηγούμενοι τραυματισμοί μου δεν είχαν καμία σχέση με την πτώση μου.Δυστυχώς, έχω υποστεί ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης που είναι επί του παρόντος σταθερό, αλλά θα απαιτήσει πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να διορθωθεί σωστά.Αν και η χθεσινή μέρα δεν τελείωσε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο που προκάλεσε, δεν έχω κανένα παράπονο. Το να στέκομαι χθες στην πύλη εκκίνησης ήταν μια απίστευτη αίσθηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το να ξέρω ότι στέκομαι εκεί με την ευκαιρία να κερδίσω ήταν από μόνο του μια νίκη. Ήξερα επίσης ότι ο αγώνας ήταν ένας κίνδυνος. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα απίστευτα επικίνδυνο άθλημα.Και όπως και στους αγώνες σκι, παίρνουμε ρίσκα στη ζωή. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε. Και μερικές φορές πέφτουμε. Μερικές φορές η καρδιά μας ραγίζει. Μερικές φορές δεν πραγματοποιούμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε. Αλλά αυτό είναι και η ομορφιά της ζωής: μπορούμε να προσπαθήσουμε.Προσπάθησα. Ονειρεύτηκα. Πήδηξα.Ελπίζω ότι αν πάρετε κάτι από το ταξίδι μου, αυτό είναι το θάρρος να τολμήσετε. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην ρισκάρετε. Γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθήσετε.Πιστεύω σε σας, όπως πιστέψατε σε μένα. LV»