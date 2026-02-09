Κάταγμα στο πόδι που είχε κομμένο χιαστό έπαθε η Λίντσεϊ Βον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, πώς τραυματίστηκε
SPORTS
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 Κάταγμα Σκιέρ Σκι

Κάταγμα στο πόδι που είχε κομμένο χιαστό έπαθε η Λίντσεϊ Βον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, πώς τραυματίστηκε

Η κατάστασή της 41χρονης αθλήτριας είναι σταθερή, ανακοίνωσε η αμερικανική ομοσπονδία σκι

Κάταγμα στο πόδι που είχε κομμένο χιαστό έπαθε η Λίντσεϊ Βον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, πώς τραυματίστηκε
Ένα μπλέξιμο σε μια από τις «πύλες» στο αγώνισμα της κατάβασης ήταν αυτή που προκάλεσε την άσχημη πτώση και τον σοβαρό τραυματισμό της Λίντσεϊ Βον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που απαθανάτισε το Associated Press, η 41χρονη σκιέρ χτύπησε σε μια «πύλη» μόλις 13 δευτερόλεπτα από την έναρξη της προσπάθειάς της και ενώ είχε ξεκινήσει να βρίσκεται στον αέρα, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει με άσχημο τρόπο στο χιόνι.



Μετά τη αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, η Βον, η οποία αγωνιζόταν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς με κομμένο χιαστό στο αριστερό της γόνατο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στο ίδιο πόδι.

Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Ca Foncello στο Τρεβίζο, η Λίντσεϊ Βον «υποβλήθηκε σε ορθοπεδικό χειρουργείο προκειμένου να σταθεροποιηθεί το κάταγμα στο αριστερό της πόδι» ενώ η ομοσπονδία σκι των ΗΠΑ από την πλευρά της ενημέρωσε ότι η κατάσταση της 41χρονης αθλήτριας «είναι σε σταθερή κατάσταση» .

Το βίντεο με την άσχημη πτώση της Λίντσεϊ Βον



Κλείσιμο
Η Βον είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από το σκι το 2019, αλλά τον Νοέμβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στις πίστες αφού υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο γόνατο επτά μήνες νωρίτερα προκειμένου να σταματήσουν οι πόνοι που την είχαν υποχρεώσει να βάλει τέλος στην καριέρα της

Στην μεγάλη καριέρα της η Βον έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα World Cup (2008, 2009, 2010 και 2012) ενώ το 2010 είχε γίνει η πρώτη αμερικανίδα που κατακτά χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους αγώνες του 2010.

O τραυματισμός της Βον στο γόνατο είχε σημειωθεί σε αγώνα κατάβασης στο Κραν Μοντανά στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Lindsey Vonn's Intense Crash at Crans-Montana Downhill | Full Run, Replays & Knee Check

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης