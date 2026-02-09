Κάταγμα στο πόδι που είχε κομμένο χιαστό έπαθε η Λίντσεϊ Βον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, πώς τραυματίστηκε

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που απαθανάτισε το Associated Press, η 41χρονη σκιέρ χτύπησε σε μια «πύλη» μόλις 13 δευτερόλεπτα από την έναρξη της προσπάθειάς της και ενώ είχε ξεκινήσει να βρίσκεται στον αέρα, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει με άσχημο τρόπο στο χιόνι.
Μετά τη αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, η Βον, η οποία αγωνιζόταν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς με κομμένο χιαστό στο αριστερό της γόνατο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στο ίδιο πόδι.
Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Ca Foncello στο Τρεβίζο, η Λίντσεϊ Βον «υποβλήθηκε σε ορθοπεδικό χειρουργείο προκειμένου να σταθεροποιηθεί το κάταγμα στο αριστερό της πόδι» ενώ η ομοσπονδία σκι των ΗΠΑ από την πλευρά της ενημέρωσε ότι η κατάσταση της 41χρονης αθλήτριας «είναι σε σταθερή κατάσταση» .
Το βίντεο με την άσχημη πτώση της Λίντσεϊ Βον
Η Βον είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από το σκι το 2019, αλλά τον Νοέμβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στις πίστες αφού υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο γόνατο επτά μήνες νωρίτερα προκειμένου να σταματήσουν οι πόνοι που την είχαν υποχρεώσει να βάλει τέλος στην καριέρα της
Στην μεγάλη καριέρα της η Βον έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα World Cup (2008, 2009, 2010 και 2012) ενώ το 2010 είχε γίνει η πρώτη αμερικανίδα που κατακτά χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους αγώνες του 2010.
O τραυματισμός της Βον στο γόνατο είχε σημειωθεί σε αγώνα κατάβασης στο Κραν Μοντανά στις 30 Ιανουαρίου 2026.