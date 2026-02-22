Premier League, Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Ο Ο'Ράιλι έφερε τους «πολίτες» στο -2 από την Άρσεναλ, δείτε τα γκολ
Δύο γκολ του 25χρονου μέσου στο πρώτο ημίχρονο έκριναν την αναμέτρηση στο «Έτιχαντ» – Κράτησε το προβάδισμα έως το τέλος η ομάδα του Γκουαρδιόλα
Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League. Με τα δύο γκολ του Ο'Ράιλι στο πρώτο μέρος οι «πολίτες» κατάφεραν να επιβληθούν στο «Ετιχαντ» των «ανθρακωρύχων», που προέρχονταν από το επιβλητικό 6-1 επί της Καραμπάχ στα playoffs του Champions League.
Το συγκρότημα του Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε αυτό που έπρεπε, μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσενναλ, η οποία την Κυριακή (22/2) θα έχει πολύ δύσκολο έργο στο λονδρέζικο ντέρμπι με την Τότεναμ που «καίγεται» για τους βαθμούς προκειμένου ν' «αναπνεύσει» βαθμολογικά.
Οι Cityzens μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και κατάφεραν να προηγηθούν στο 14', όταν ο Ο'Ράιλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ μετά από πάσα του Μαρμούς. Οι Καρακάξες προσπάθησαν να απαντήσουν μα είδαν τον Ντοναρούμα να σταματά τον Γκόρντον στο 17', ωστόσο έφτασαν εντέλει στην ισοφάριση με σουτ του Χολ που κόντραρε πέντε λεπτά αργότερα!
Για μία ακόμη φορά όμως, η Σίτι πήρε το προβάδισμα. Στο 27', ο Χάαλαντ έκανε ωραία μπαλιά από τα δεξιά και βρήκε τον Ο'Ράιλι, που με εξαιρετική κεφαλιά έκανε το 2-1, σκοράροντας ξανά. Ακολούθησε η εύκολη επέμβαση του Ντοναρούμα σε σουτ του Γουίλοκ στο 39'΄με Χάαλαντ (45') και Μαρμούς (45+3') να έχουν άστοχες προσπάθειες πριν την ανάπαυλα.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο κινητικοί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με το φάουλ του Χολ στο 52' να περνάει λίγο άουτ. Οι Cityzens ανέβηκαν στη συνέχεια και είδαν τον Πόουπ να σταματά το αδύναμο σουτ του Σεμένιο στο 64', με τον Βρετανό να έχει απαντήσεις και στις προσπάθειες των Χάαλαντ και Φόντεν στο φινάλε του αγώνα, πριν ο Ντοναρούμα πει «όχι» στον Μπαρνς στο 90+4', διατηρώντας το 2-1 έως τη λήξη.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League:
Άστον Βίλα-Λιντς 1-1 (89' Έιμπραχαμ - 31' Σταχ)
Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2 (30' Γκόμεζ, 45' Γουέλμπεκ)
Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1 (4' Πέδρο - 90'+3' Φλέμινγκ)
Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0
Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1 (14', 27' Ο'Ράιλι - 22' Χολ)
Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 22/2
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 22/2
Σάντερλαντ-Φούλαμ 22/2
Τότεναμ-Άρσεναλ 22/2
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 23/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Άρσεναλ 58 -27αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 56 -27αγ.
Άστον Βίλα 51 -27αγ.
Μάντσεστερ Γ. 45
Τσέλσι 45 -27αγ.
Λίβερπουλ 42
Μπρέντφορντ 40 -27αγ.
Μπόρνμουθ 38 -27αγ.
Έβερτον 37
Νιούκαστλ 36 -27αγ.
Σάντερλαντ 36
Φούλαμ 34
Κρίσταλ Πάλας 32
Μπράιτον 34 -27αγ.
Λιντς 31 -27αγ.
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 25 -27αγ.
Μπέρνλι 19 -27αγ.
Γουλβς 10 -27αγ.
