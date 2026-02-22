Premier League, Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Ο Ο'Ράιλι έφερε τους «πολίτες» στο -2 από την Άρσεναλ, δείτε τα γκολ

Δύο γκολ του 25χρονου μέσου στο πρώτο ημίχρονο έκριναν την αναμέτρηση στο «Έτιχαντ» – Κράτησε το προβάδισμα έως το τέλος η ομάδα του Γκουαρδιόλα