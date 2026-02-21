Ήττα σοκ της Ρεάλ από την Οσασούνα, νέα γκέλα για την Τσέλσι, δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ήττα σοκ της Ρεάλ από την Οσασούνα, νέα γκέλα για την Τσέλσι, δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Η Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 90' έφυγε ηττημένη από τη Παμπλόνα και η Μπαρτσελόνα μπορεί να βρεθεί στην κορυφή - Η Τσέλσι αυτοκτόνησε καθώς δέχθηκε την ισοφάριση στο 90'+3' από την προτελευταία Μπέρνλι - Ασταμάτηση η Μπάγερν 3-2 την Άιντραχτ

Ήττα σοκ της Ρεάλ από την Οσασούνα, νέα γκέλα για την Τσέλσι, δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά το επεισοδιακό διπλό στην έδρα της Μπενφίκα για τα play off του Champions League, ταξίδεψε στη Χώρα των Βάσκων όντας στο +2 από τη Μπαρτσελόνα και επέστρεψε στη βάση της με... άδεια χέρια!

Η Οσασούνα προηγήθηκε στο 38' με το πέναλτι του Μπούντιμιρ, ο Βινίσιους ισοφάρισε στο 73', αλλά στο 90' ο Ραούλ Γκαρσία Ντελ... Χάρο (!) σκότωσε τους μερένγκες διαμορφώνοντας το 2-1 για την πρώτη εντός έδρας νίκη της Οσασούνα επί της Ρεάλ μετά από 15 χρόνια!

Στην Premier League η Τσέλσι κατάφερε να πετάξει δύο ακόμη βαθμούς καθώς αν και προηγήθηκε της προτελευταίας Μπέρνλι, έμεινε με 10 παίκτες και δέχθηκε την ισοφάριση στο 90'+3' με αποτέλεσμα να κινδυνεύει αύριο (αν νικήσουν Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ) να βρεθεί εκτός τετράδας.

Στη Bundesliga η Μπάγερν νίκησε 3-2 την Άιντραχτ στο Μόναχο και είναι πλέον στο +8 από τη Ντόρτμουντ με τους Βεστφαλούς να ισοφαρίζουν στο 90'+5' τη Λειψία. 

Στην Ιταλία η Ίντερ τα βρήκε σκούρα στην έδρα της Λέτσε και μέχρι το 75' φλέρταρε με μία πολύ σημαντική απώλεια, όμως δύο γκολ στο φινάλε της χάρισαν το τρίποντο, ενώ η Κόμο του εξαιρετικού Δουβίκα (βασικός και πάλι) έριξε στο καναβάτσο τη Γιουβέντους επικρατώντας με 2-0 στο Τορίνο.


Premier League (27ης αγωνιστική):
Άστον Βίλα-Λιντς 1-1 (89' Έιμπραχαμ - 31' Σταχ)  - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2 (30' Γκόμεζ, 45' Γουέλμπεκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1 (4' Πέδρο - 90'+3' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1 (14', 27' Ο'Ράιλι - 22' Χολ)

Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ: 2-1 (MD 27, 21/2/26)


Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 22/2
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 22/2
Σάντερλαντ-Φούλαμ 22/2
Τότεναμ-Άρσεναλ 22/2
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 23/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Άρσεναλ 58 -27αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 56 -27αγ.
Άστον Βίλα 51 -27αγ.
Μάντσεστερ Γ. 45
Τσέλσι 45 -27αγ.
Λίβερπουλ 42
Μπρέντφορντ 40 -27αγ.
Μπόρνμουθ 38 -27αγ.
Έβερτον 37
Νιούκαστλ 36 -27αγ.
Σάντερλαντ 36
Φούλαμ 34
Κρίσταλ Πάλας 32
Μπράιτον 34 -27αγ.
Λιντς 31 -27αγ.
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 25 -27αγ.
Μπέρνλι 19 -27αγ.
Γουλβς 10 -27αγ.


La Liga (25η αγωνιστική):
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 2-1 (64', 89' πέν. Χουρουθέτα - 68' πέν. Αντρέ Σίλβα)

ATHLETIC CLUB 2 - 1 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3 (64', 90' Οσκαρσον, 87' Τσαλέτα Τσαρ - 50', 52' Βινιάς, 90+2' Μπαϊγί)

REAL SOCIEDAD 3 - 3 REAL OVIEDO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (16' Μπακαμπού - 42' Παλαθόν)

REAL BETIS 1 - 1 RAYO VALLECANO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (38'πεν. Μπούντιμιρ, 90΄ Ραούλ Γκαρσία - 73' Βινίσιους)

CA OSASUNA 2 - 1 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2 (21',72' Σόρλοτ, 49' Σιμεόνε, 58' Λούκμαν - 6' Χόφρε, 80' Εσπόζιτο)

ATLÉTICO DE MADRID 4 - 2 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Χετάφε-Σεβίλλη 22/2
Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 22/2
Θέλτα-Μαγιόρκα 22/2
Βιγιαρεάλ-Βαλένθια 22/2
Αλαβές-Τζιρόνα 23/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 60 -25αγ.
Μπαρτσελόνα 58
Βιγιαρεάλ 48
Ατλέτικο Μαδρίτης 48 -25αγ.
Μπέτις 42 -25αγ.
Εσπανιόλ 35 -25αγ.
Θέλτα 34
Αθλέτικ Μπιλμπάο 34 -25αγ.
Οσασούνα 33 -25αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 32 -25αγ.
Χετάφε 29
Τζιρόνα 29
Σεβίλλη 26
Ράγιο Βαγεκάνο 26
Αλαβές 26
Βαλένθια 26
Έλτσε 25 -25αγ.
Μαγιόρκα 24
Λεβάντε 18
Οβιέδο 17


Bundesliga (23η αγωνιστική):
Μάιντς-Αμβούργο 1-1 (42' Αμίρι - 64' Βιέιρα)

MAINZ 05 - HAMBURGER SV | Highlights | Matchday 23 – Bundesliga 2025/26


Μπάγερν Μονάχου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2 (16' Πάβλοβιτς, 20', 68' Κέιν-77' Μπούρκαρτ, 86' Καλιμουεντό)

Kane-Brace Gets The Job Done! | FC BAYERN - EINTRACHT FRANKFURT | Highlights | MD 23 – Bundesliga


Λειψία-Ντόρτμουντ 2-2 (20', 39' Μπαουμγκάρτνερ - 50' αυτ. Καρντόσο, 90'+5 Σοάρες)

FABIO SILVA To The Rescue! | RB LEIPZIG - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Matchday 23 – Bundesliga


Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 2-3 (41' Γκέρχαρντ, 70' Σιογκάι-59' Ριμπέιρο, 86' Γκρέγκοριτς, 90'+ Ρεμπετσάι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν 1-0 (28' Κεντίρα) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Κολωνία-Χοφενχάιμ 2-2 (15' Ατσε, 63' Ελ Μάλα-45' Κάμπακ, 60' Κράμαριτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 22/02

Ζανκτ Πάουλι-Βέρντερ Βρέμης 22/02

Χαϊντενχάιμ-Στουτγκάρδη 22/02

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 60
Ντόρτμουντ 52
Χοφενχάιμ 46
Στουτγκάρδη 42 -22αγ.
Λειψία 41
Λεβερκούζεν 39 -22αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31
Φράιμπουργκ 30 -22αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 28
Άουγκσμπουργκ 28
Αμβούργο 26
Κολωνία 24
Μάιντς 22
Γκλάντμπαχ 22 -22αγ.
Βόλφσμπουργκ 20
Βέρντερ Βρέμης 19 -22αγ.
Ζανκτ Πάουλι 17 -22αγ.
Χαϊντενχάιμ 13 -22αγ.

Serie A (26η αγωνιστική):
Σασουόλο-Βερόνα 3-0 (40' Πιναμόντι, 44', 62' Μπεράρντι)



Γιουβέντους-Κόμο 0-2 (11' Βοϊβόντα, 61' Κακερέ)



Λέτσε-Ίντερ 0-2 (75' Μχιταριάν, 82' Ακάντζι)



Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0

CAGLIARI-LAZIO 0-0 | HIGHLIGHTS | Lazio Halted By Stubborn Cagliari | Serie A 2025/26


Τζένοα-Τορίνο 22/2
Αταλάντα-Νάπολι 22/2
Μίλαν-Πάρμα 22/2
Ρόμα-Κρεμονέζε 22/2
Φιορεντίνα-Πίζα 23/2
Μπολόνια-Ουντινέζε 23/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Ίντερ 64 -26αγ.
Μίλαν 54
Νάπολι 50
Ρόμα 47
Γιουβέντους 46 -26αγ.
Κόμο 45 -26αγ.
Αταλάντα 42
Σασουόλο 35 -26αγ.
Λάτσιο 34 -26αγ.
Μπολόνια 33
Ουντινέζε 32
Πάρμα 29
Κάλιαρι 29 -26αγ.
Τορίνο 27
Τζένοα 24
Κρεμονέζε 24
Λέτσε 24 -26αγ.
Φιορεντίνα 21
Πίζα 15
Βερόνα 15 -26αγ.















