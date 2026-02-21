Ήττα σοκ της Ρεάλ από την Οσασούνα, νέα γκέλα για την Τσέλσι, δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Η Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 90' έφυγε ηττημένη από τη Παμπλόνα και η Μπαρτσελόνα μπορεί να βρεθεί στην κορυφή - Η Τσέλσι αυτοκτόνησε καθώς δέχθηκε την ισοφάριση στο 90'+3' από την προτελευταία Μπέρνλι - Ασταμάτηση η Μπάγερν 3-2 την Άιντραχτ
Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά το επεισοδιακό διπλό στην έδρα της Μπενφίκα για τα play off του Champions League, ταξίδεψε στη Χώρα των Βάσκων όντας στο +2 από τη Μπαρτσελόνα και επέστρεψε στη βάση της με... άδεια χέρια!
Η Οσασούνα προηγήθηκε στο 38' με το πέναλτι του Μπούντιμιρ, ο Βινίσιους ισοφάρισε στο 73', αλλά στο 90' ο Ραούλ Γκαρσία Ντελ... Χάρο (!) σκότωσε τους μερένγκες διαμορφώνοντας το 2-1 για την πρώτη εντός έδρας νίκη της Οσασούνα επί της Ρεάλ μετά από 15 χρόνια!
Στην Premier League η Τσέλσι κατάφερε να πετάξει δύο ακόμη βαθμούς καθώς αν και προηγήθηκε της προτελευταίας Μπέρνλι, έμεινε με 10 παίκτες και δέχθηκε την ισοφάριση στο 90'+3' με αποτέλεσμα να κινδυνεύει αύριο (αν νικήσουν Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ) να βρεθεί εκτός τετράδας.
Στη Bundesliga η Μπάγερν νίκησε 3-2 την Άιντραχτ στο Μόναχο και είναι πλέον στο +8 από τη Ντόρτμουντ με τους Βεστφαλούς να ισοφαρίζουν στο 90'+5' τη Λειψία.
Στην Ιταλία η Ίντερ τα βρήκε σκούρα στην έδρα της Λέτσε και μέχρι το 75' φλέρταρε με μία πολύ σημαντική απώλεια, όμως δύο γκολ στο φινάλε της χάρισαν το τρίποντο, ενώ η Κόμο του εξαιρετικού Δουβίκα (βασικός και πάλι) έριξε στο καναβάτσο τη Γιουβέντους επικρατώντας με 2-0 στο Τορίνο.
Premier League (27ης αγωνιστική):
Άστον Βίλα-Λιντς 1-1 (89' Έιμπραχαμ - 31' Σταχ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2 (30' Γκόμεζ, 45' Γουέλμπεκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1 (4' Πέδρο - 90'+3' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1 (14', 27' Ο'Ράιλι - 22' Χολ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Άρσεναλ 58 -27αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 56 -27αγ.
Άστον Βίλα 51 -27αγ.
Μάντσεστερ Γ. 45
Τσέλσι 45 -27αγ.
Λίβερπουλ 42
Μπρέντφορντ 40 -27αγ.
Μπόρνμουθ 38 -27αγ.
Έβερτον 37
Νιούκαστλ 36 -27αγ.
Σάντερλαντ 36
Φούλαμ 34
Κρίσταλ Πάλας 32
Μπράιτον 34 -27αγ.
Λιντς 31 -27αγ.
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 25 -27αγ.
Μπέρνλι 19 -27αγ.
Γουλβς 10 -27αγ.
La Liga (25η αγωνιστική):
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 2-1 (64', 89' πέν. Χουρουθέτα - 68' πέν. Αντρέ Σίλβα)
Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3 (64', 90' Οσκαρσον, 87' Τσαλέτα Τσαρ - 50', 52' Βινιάς, 90+2' Μπαϊγί)
Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (16' Μπακαμπού - 42' Παλαθόν)
Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (38'πεν. Μπούντιμιρ, 90΄ Ραούλ Γκαρσία - 73' Βινίσιους)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2 (21',72' Σόρλοτ, 49' Σιμεόνε, 58' Λούκμαν - 6' Χόφρε, 80' Εσπόζιτο)
Χετάφε-Σεβίλλη 22/2
Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 22/2
Θέλτα-Μαγιόρκα 22/2
Βιγιαρεάλ-Βαλένθια 22/2
Αλαβές-Τζιρόνα 23/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 60 -25αγ.
Μπαρτσελόνα 58
Βιγιαρεάλ 48
Ατλέτικο Μαδρίτης 48 -25αγ.
Μπέτις 42 -25αγ.
Εσπανιόλ 35 -25αγ.
Θέλτα 34
Αθλέτικ Μπιλμπάο 34 -25αγ.
Οσασούνα 33 -25αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 32 -25αγ.
Χετάφε 29
Τζιρόνα 29
Σεβίλλη 26
Ράγιο Βαγεκάνο 26
Αλαβές 26
Βαλένθια 26
Έλτσε 25 -25αγ.
Μαγιόρκα 24
Λεβάντε 18
Οβιέδο 17
Bundesliga (23η αγωνιστική):
Μάιντς-Αμβούργο 1-1 (42' Αμίρι - 64' Βιέιρα)
Μπάγερν Μονάχου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2 (16' Πάβλοβιτς, 20', 68' Κέιν-77' Μπούρκαρτ, 86' Καλιμουεντό)
Λειψία-Ντόρτμουντ 2-2 (20', 39' Μπαουμγκάρτνερ - 50' αυτ. Καρντόσο, 90'+5 Σοάρες)
Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 2-3 (41' Γκέρχαρντ, 70' Σιογκάι-59' Ριμπέιρο, 86' Γκρέγκοριτς, 90'+ Ρεμπετσάι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν 1-0 (28' Κεντίρα) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Κολωνία-Χοφενχάιμ 2-2 (15' Ατσε, 63' Ελ Μάλα-45' Κάμπακ, 60' Κράμαριτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 22/02
Ζανκτ Πάουλι-Βέρντερ Βρέμης 22/02
Χαϊντενχάιμ-Στουτγκάρδη 22/02
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 60
Ντόρτμουντ 52
Χοφενχάιμ 46
Στουτγκάρδη 42 -22αγ.
Λειψία 41
Λεβερκούζεν 39 -22αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31
Φράιμπουργκ 30 -22αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 28
Άουγκσμπουργκ 28
Αμβούργο 26
Κολωνία 24
Μάιντς 22
Γκλάντμπαχ 22 -22αγ.
Βόλφσμπουργκ 20
Βέρντερ Βρέμης 19 -22αγ.
Ζανκτ Πάουλι 17 -22αγ.
Χαϊντενχάιμ 13 -22αγ.
Serie A (26η αγωνιστική):
Σασουόλο-Βερόνα 3-0 (40' Πιναμόντι, 44', 62' Μπεράρντι)
Γιουβέντους-Κόμο 0-2 (11' Βοϊβόντα, 61' Κακερέ)
Λέτσε-Ίντερ 0-2 (75' Μχιταριάν, 82' Ακάντζι)
Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0
Τζένοα-Τορίνο 22/2
Αταλάντα-Νάπολι 22/2
Μίλαν-Πάρμα 22/2
Ρόμα-Κρεμονέζε 22/2
Φιορεντίνα-Πίζα 23/2
Μπολόνια-Ουντινέζε 23/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)
Ίντερ 64 -26αγ.
Μίλαν 54
Νάπολι 50
Ρόμα 47
Γιουβέντους 46 -26αγ.
Κόμο 45 -26αγ.
Αταλάντα 42
Σασουόλο 35 -26αγ.
Λάτσιο 34 -26αγ.
Μπολόνια 33
Ουντινέζε 32
Πάρμα 29
Κάλιαρι 29 -26αγ.
Τορίνο 27
Τζένοα 24
Κρεμονέζε 24
Λέτσε 24 -26αγ.
Φιορεντίνα 21
Πίζα 15
Βερόνα 15 -26αγ.
