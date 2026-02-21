Ήττα σοκ της Ρεάλ από την Οσασούνα, νέα γκέλα για την Τσέλσι, δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Η Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 90' έφυγε ηττημένη από τη Παμπλόνα και η Μπαρτσελόνα μπορεί να βρεθεί στην κορυφή - Η Τσέλσι αυτοκτόνησε καθώς δέχθηκε την ισοφάριση στο 90'+3' από την προτελευταία Μπέρνλι - Ασταμάτηση η Μπάγερν 3-2 την Άιντραχτ