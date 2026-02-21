Η απονομή του 22ου Κυπέλλου μπάσκετ στον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού λίγες μέρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο νεοαποκτηθείς Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το 22ο Κύπελλο μπάσκετ στην ιστορία του και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
Οι πράσινοι ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ανώτερος του αντιπάλου του και δεν άφησε περιθώρια στον Ολυμπιακό.
Κορυφαίος για την ομάδα του Αταμάν ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 15 πόντους, όμως οι δύο παράγοντες Χ ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 14 πόντους και πολλά κρίσιμα καλάθια, ενώ σε δεύτερο βαθμό ο Ντίνος Μήτογλου τράβηξε το κουπί με 11 πόντους την ώρα που ο Χολμς είχε φορτωθεί με φάουλ.
Πλέον το «τριφύλλι» μετράει συνολικά 72 τίτλους στο μπάσκετ.
Το Διηπειρωτικό Κύπελλο του 1996, επτά EuroLeague, 41 πρωταθλήματα Ελλάδας, 22 Κύπελλα Ελλάδας και ένα Super Cup.
Μετά το τέλος του τελικού οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν ξανά στον αγωνιστικό χώρο με τον Βεζένκοβ να παίρνει το βραβείο του πρώτου σκόρερ.
Στη συνέχεια ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του τελικού.
Μετά η ομάδα του Ολυμπιακού παρέλαβε τα μετάλλια των φιναλίστ εμφανώς απογοητευμένη με την ήττα.
Ήρθε η σειρά του Παναθηναϊκού, με τους παίκτες του με το χαμόγελο στα χείλη να κρεμάνε τα μετάλλιά τους στην εξέδρα.
Το τρόπαιο πήγε στα χέρια του Κώστα Σλούκα από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, με τον αρχηγό να καλεί μαζί του τον Κέντρικ Ναν και τον Τζέριαν Γκραντ για να το σηκώσουν μαζί.
