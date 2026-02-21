Αταμάν: «Αν χάναμε θα ήταν περισσότεροι δημοσιογράφοι, μεγάλος στόχος η Euroleague»
SPORTS
Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός Κύπελλο μπάσκετ

Αταμάν: «Αν χάναμε θα ήταν περισσότεροι δημοσιογράφοι, μεγάλος στόχος η Euroleague»

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στη συνέντευξη Τύπου και στην... απουσία των δημοσιογράφων

Αταμάν: «Αν χάναμε θα ήταν περισσότεροι δημοσιογράφοι, μεγάλος στόχος η Euroleague»
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Εργκίν Αταμάν οδήγησε τον Παναθηναϊκό για 2η συνεχόμενη χρονιά στην κατάκτηση του Κυπέλλου. 

Μετά τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό ο Τούρκος προπονητής μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την επιτυχία της ομάδας του, τους δημοσιογράφους και τον Χέιζ - Ντέιβις. 

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Βλέπω πως είναι μόλις 7-8 δημοσιογράφοι, αν χάναμε θα ήταν περισσότεροι για να μου κάνουν ερωτήσεις. Τα δημοσιογραφικά ήταν γεμάτα και λίγοι είναι εδώ τώρα. Σήμερα κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μόλις μπήκε ο Χέιζ-Ντέιβις αρχίσαμε να παίζουμε πολύ σωστό μπάσκετ. Σε όλο το ματς παίξαμε σπουδαία άμυνα, όλοι έκαναν στο 100% τη δουλειά τους, ελέγξαμε όλο το ματς και 100% αξίζαμε να πάρουμε το Κύπελλο, αφού κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι».

«Δεν χρειάζονται σχόλια για τον Νάιτζελ. Έδειξε την ποιότητα και την αξία του από την αρχή. Για μας το Κύπελλο είναι ένας μόνο μικρός στόχος, ο μεγάλος στόχος είναι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα».
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης