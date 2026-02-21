Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Αταμάν: «Αν χάναμε θα ήταν περισσότεροι δημοσιογράφοι, μεγάλος στόχος η Euroleague»
Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στη συνέντευξη Τύπου και στην... απουσία των δημοσιογράφων
Ο Εργκίν Αταμάν οδήγησε τον Παναθηναϊκό για 2η συνεχόμενη χρονιά στην κατάκτηση του Κυπέλλου.
Μετά τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό ο Τούρκος προπονητής μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την επιτυχία της ομάδας του, τους δημοσιογράφους και τον Χέιζ - Ντέιβις.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Βλέπω πως είναι μόλις 7-8 δημοσιογράφοι, αν χάναμε θα ήταν περισσότεροι για να μου κάνουν ερωτήσεις. Τα δημοσιογραφικά ήταν γεμάτα και λίγοι είναι εδώ τώρα. Σήμερα κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μόλις μπήκε ο Χέιζ-Ντέιβις αρχίσαμε να παίζουμε πολύ σωστό μπάσκετ. Σε όλο το ματς παίξαμε σπουδαία άμυνα, όλοι έκαναν στο 100% τη δουλειά τους, ελέγξαμε όλο το ματς και 100% αξίζαμε να πάρουμε το Κύπελλο, αφού κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι».
«Δεν χρειάζονται σχόλια για τον Νάιτζελ. Έδειξε την ποιότητα και την αξία του από την αρχή. Για μας το Κύπελλο είναι ένας μόνο μικρός στόχος, ο μεγάλος στόχος είναι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα».
