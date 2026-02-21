Μπαρτζώκας: Η προσέγγισή μας ήταν τελείως λάθος, αμφιβάλλω αν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κύπελλο μπάσκετ

Μπαρτζώκας: Η προσέγγισή μας ήταν τελείως λάθος, αμφιβάλλω αν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό

Απογοητευμένος από την εικόνα του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Μπαρτζώκας: Η προσέγγισή μας ήταν τελείως λάθος, αμφιβάλλω αν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό
15 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 22ο Κύπελλο στο μπάσκετ απέναντι σ' έναν Ολυμπιακό που μπήκε ελάχιστα στον τελικό. 

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον τελικό ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχάρη τον Παναθηναϊκό και σημείωσε πως η προσέγγιση της ομάδας του ήταν τελείως λάθος. 

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

 «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έκανε πολύ καλό παιχνίδι και άξιζε να κερδίσει. Η δική μας απόδοση ατομικά, ομαδικά, σε συνεργασίες, σε προσήλωση στο πλάνο του παιχνιδιού ήταν πολύ κατώτερη του αναμενομένου, Συνέβησαν πάρα πολλά στην εβδομάδα, ο Ντόρσεϊ έπρεπε να λείψει, ήταν σαν ξένο σώμα, ο Μιλουτίνοφ έσπασε το δάχτυλό του, ο Τζόουνς είχε τενοντίτιδα, ο Βεζένκοφ χτύπησε μέσα στο ματς και γενικά δείξαμε να αμφιβάλλουμε πάρα πολύ και να είμαστε διστακτικοί. Είχαμε άθλιο ποσοστό στα τρίποντα, με πολλά από αυτά ανοιχτά. Κάναμε πολλά λάθη, είχαμε πολλές κακές αποφάσεις στην άμυνα, ενώ είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε φάουλ. Η προσέγγισή μας στο παιχνίδι ήταν τελείως λάθος. Πήραμε αυτό που αξίζαμε και θα κοιτάξουμε να επαναπροσεγγίσουμε τα πράγματα ώστε να εμφανιστούμε πολύ καλύτεροι από αυτό που δείξαμε. Αν και αμφιβάλλω αν υπάρχει χειρότερο από αυτό».
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης