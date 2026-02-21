Premier League: Ο Τζέιμς Μίλνερ είναι ο νέος ρέκορντμαν συμμετοχών
Premier League: Ο Τζέιμς Μίλνερ είναι ο νέος ρέκορντμαν συμμετοχών

Ο 40χρονος μεσοεπιθετικός έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τη Μπρέντφορντ όπου έφτασε τις 654 συμμετοχές

Πριν από 15 ημέρες είχε περάσει ως αλλαγή και εκείνα τα λίγα λεπτά του επέτρεψε να πιάσει στην κορυφή τον παλαίμαχο Γκάρεθ Μπάρι, έχοντας πλέον αμφότεροι 653 συμμετοχές στην Premier League.

Ο Φαμπιαν Χουρζέλερ γνώριζε πλέον ότι ο πιο έμπειρος παίκτης του απείχε πλέον ένα βήμα από το να γράψει ιστορία και αυτή η φορά δεν τον κράτησε στην αρχή του αγώνα δίπλα του στον πάγκο, αλλά έδωσε στον Τζέιμς Μίλνερ φανέλα βασικού για να απολαύσει όπως πρέπει το ιστορικό του επίτευγμα.



Από το 2002 όταν και έκανε την εμφάνιση του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του κόσμου, μέχρι σήμερα ο Μίλνερ συνεχίζει ασταμάτητος και πλέον το ερώτημα είναι μέχρι που θα φτάσει το ρεκόρ του

Κι αυτό που φρόντισε να κάνει ο Μίλνερ σήμερα ήταν να... αποτυπώσει το νέο ρεκόρ στα παπούτσια του...



