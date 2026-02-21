Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου: Ασημένιο ο Τεντόγλου, χρυσά μετάλλια για Αδαμοπούλου, Ρούσσου, βίντεο και φωτογραφίες

Κορυφαία στιγμή για την ελληνική αποστολή ήταν αναμφίβολα το απόλυτο ατομικό ρεκόρ (σε ανοικτό και κλειστό) που πέτυχε στο επί κοντώ η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία, αφού «καθάρισε» εύκολα τον αγώνα με διαδοχικά επιτυχημένα άλματα (4,10μ., 4,20μ., 4,30μ., 4,35μ., 4,42μ. και 4,46μ.), έβαλε τον πήχη στα 4,52μ. και πέρασε με την τρίτη προσπάθεια, βελτιώνοντας την καλύτερη προσωπική της επίδοση.
Η αθλήτρια επιχείρησε στη συνέχεια στα 4,56μ., χωρίς επιτυχία. Το άλλο χρυσό μετάλλιο για τη χώρα μας ήρθε από τη 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου στα 1.500μ. με χρόνο 4:20.96.
Ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος είχε κατά σειρά άλματα στα 7,64μ., 7,83μ., 8,04μ., 7,79μ. και ξανά 8,04μ., πριν βελτιωθεί στην τελευταία προσπάθεια. Νικητής αναδείχθηκε ο πολύ φορμαρισμένος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ από τη Βουλγαρία με 8,42μ. και συνολικά πέντε έγκυρα άλματα από 8,23μ. και πάνω, ενώ ο Νίκος Σταματονικολός κατέλαβε την τρίτη θέση με 7,76μ.
Ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος είχε ένα επιτυχημένο άλμα στα 2,17μ. και στη συνέχεια πήγε στα 2,23μ., όπου δεν τα κατάφερε. Πήρε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον Βούλγαρο Τιχομίρ Ιβάνοφ, που πέρασε τα 2,19μ. Δεύτερος ήταν και ο Αντώνης Σάντας στο επί κοντώ με 5.45μ., με χειρότερες προσπάθειες από τον Ουκρανό Ιλια Μπομπρόβνικ που κατέλαβε την πρώτη θέση. Η Γεωργία Δεσπολλάρη κατέκτησε κι αυτή το ασημένιο μετάλλιο στα 800μ. με χρόνο 2:02.70, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν, η Δήμητρα Τσουκαλά στα 60μ. με 7.32, η Ναταλία Μπέση στο μήκος με 6,28μ., ο Νικόλας Ανδρικόπουλος στο τριπλούν με 16,29μ. και η Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία με 16,11μ. Στο αγώνισμα αυτό υπήρξε μία... περίεργη στιγμή με την έτερη Ελληνίδα αθλήτρια, Μαρία Μαγκούλια, η τέταρτη προσπάθεια της οποίας μετρήθηκε στα 16,90μ., που θα αποτελούσε μεγάλο ατομικό ρεκόρ και θα της χάριζε τη δεύτερη θέση. Όμως, τόσο η αθλήτρια όσο και ο προπονητής της ζήτησαν να διορθωθεί η μέτρηση, καθώς η βολή ήταν εμφανώς χαμηλότερη, και τελικά η Μαγκούλια κατετάγη τέταρτη με 15,90μ.
Να σημειωθούν επίσης τα ατομικά ρεκόρ που πέτυχαν ο Χριστόφορος Κουτλής στα 800μ. (1:51.15), ο Γιώργος Ματζαρίδης στα 1.500μ. (3:47.07) και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στα 60μ. με 6.69, επίδοση που σημείωσε μάλιστα τόσο στον προκριματικό, όσο και στον τελικό.
Αναλυτικά οι ελληνικές παρουσίες στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Βελιγραδίου: