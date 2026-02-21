Η αντίδραση της συζύγου του Πίτερς μετά τον αποκλεισμό του από τον τελικό με τον Παναθηναϊκό
Η αντίδραση της συζύγου του Πίτερς μετά τον αποκλεισμό του από τον τελικό με τον Παναθηναϊκό

Η Μάντισον Πίτερς ανέβασε μία σειρά από story με στιγμιότυπα από παιχνίδια στα οποία ο Αμερικανός είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης

Η αντίδραση της συζύγου του Πίτερς μετά τον αποκλεισμό του από τον τελικό με τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον... αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνωστοποίησε την εξάδα των ξένων αποφασίζοντας να κρατήσει εκτός αυτής τον Άλεκ Πίτερς κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην τετραετή παρουσία του Αμερικανού στον Ολυμπιακό και να πάει με τρεις σέντερ κόντρα στους «πράσινους».

Η επιλογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση της συζύγου του Άλεκ Πίτερς, Μάντισον, η οποία ανήρτησε μία σειρά από στιγμιότυπα του άντρα της από κορυφαίες εμφανίσεις του που τον διέκριναν ως τον MVP στο φετινό πρωτάθλημα.

Η αντίδραση της συζύγου του Πίτερς μετά τον αποκλεισμό του από τον τελικό με τον Παναθηναϊκό


