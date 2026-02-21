Πήρε κεφάλι ξανά στην υπόθεση άνοδος η Καλαμάτα κέρδισε 3-0 τον Ολυμπιακό Β', γκέλα για τον Πανιώνιο, δείτε τα γκολ

Μία εβδομάδα μετά τη μεγάλη νίκη του στην Καλαμάτα
, που έβαλε «φωτιά» στη μάχη της ανόδου στη μεγάλη κατηγορία, ο Πανιώνιος
«σκόνταψε» στη Νέα Σμύρνη, μένοντας στο 0-0 με τη Μαρκό, για τη 2η αγωνιστική των πλέι-οφ του Β΄ ομίλου στη Super League 2.
Οι «κυανέρυθροι» απώλεσαν δύο πολύτιμους βαθμούς και έδωσαν την ευκαιρία στη «μαύρη θύελλα» να μείνει ξανά μόνη στην κορυφή της κατάταξης, χάρη στο άνετο πέρασμα της με 3-0 από τις εγκαταστάσεις του Ρέντη.
Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Κιάκος, Μπελμόντ (74' Στούπης), Ντίας, Παπαγεωργίου (60' Κολοβός), Κρητικός (46' Βοΐλης), Φοκάμ (46' Γιάκοβλεφ), Μωραΐτης.
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Τσάκνης, Μιγιενγκά, Φατιόν, Σεμπά, Αλεξόπουλος, Μιούλερ (71' Νεκούλ), Οικονομίδης (63' Κωνσταντακόπουλος), Σμάλης, Ντέντλερ, Κυριακίδης.
Απέναντι στον Ολυμπιακό Β΄, η Καλαμάτα «καθάρισε» εύκολα το ματς με σκόρερ τους Μάντζη (23΄), Τσέλιο (47΄) και Κατάλντι (53΄) και έγινε ξανά το φαβορί για την άνοδο.
Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (71′ Γιουσούφ), Μαρτίνης, Ζουγλής (59′ Κεϊτά), Λιατσικούρας (59′ Βαλμπουενά), Φίλης, Κουτσογούλας, Θαρθάνα, Τανούλης (63′ Δάμα), Τουφάκης (71′ Λιάτσος).
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Παναγιώτου (72′ Καλουτσικίδης), Μορέιρα, Οικονόμου (59′ Τσορνομάζ), Κατάλντι (59′ Σιλά), Τσέλιος, Μπονέτο (72′ Χορδάν), Μάντζης (62′ Κωτσόπουλος), Μιράντα.
Στα πλέι-άουτ, η Ελλάς Σύρου με ένα ξέσπασμα στο β΄ ημίχρονο επιβλήθηκε 3-0 του Αιγάλεω στην Ερμούπολη και παραμένει στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Athens Kallithea, η οποία νίκησε 1-0 την Ηλιούπολη στο «Ελ Πάσο». Στην αναμέτρηση των ουραγών, τα Χανιά επικράτησαν στο Αργος 1-0 του Παναργειακού και αναπτέρωσαν τις ελπίδες παραμονής στην κατηγορία, σε αντίθεση με την πελοποννησιακή ομάδα που μοιάζει πλέον καταδικασμένη.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των πλέι-οφ και πλέι-άουτ του Β΄ ομίλου:
Play Off
Πανιώνιος - Μαρκό 0-0
Ολυμπιακός Β’ - Καλαμάτα 0-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
1. Καλαμάτα ΠΣ 28
2. Πανιώνιος 26