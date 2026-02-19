Άσχημα τα νέα για τον Μιλουτίνοφ: Κάταγμα στον αντίχειρα ο Σέρβος σέντερ, χάνει τον τελικό του Κυπέλλου
SPORTS
Νίκολα Μιλουτίνοφ Ολυμπιακός Μαρούσι Κύπελλο μπάσκετ

Άσχημα τα νέα για τον Μιλουτίνοφ: Κάταγμα στον αντίχειρα ο Σέρβος σέντερ, χάνει τον τελικό του Κυπέλλου

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ «κληρονόμησε» κάταγμα από τον ημιτελικό Κυπέλλου με το Μαρούσι

Άσχημα τα νέα για τον Μιλουτίνοφ: Κάταγμα στον αντίχειρα ο Σέρβος σέντερ, χάνει τον τελικό του Κυπέλλου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Άσχημα τα νέα για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. 

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στην 3η περίοδο του ημιτελικού Κυπέλλου με το Μαρούσι και μετά από εξετάσεις που έκανε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης διαπιστώθηκε πως έχει κάταγμα του δεξιού αντίχειρα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Σαββάτου ενώ αμφίβολος είναι και ο Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει πρόβλημα στο γόνατο και δεν έπαιξε με το Μαρούσι. 

Ο Σέρβος θα μείνει έως και ένα μήνα εκτός δράσης. 

Ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να μείνει μόνο με τον Χολ διαθέσιμο σέντερ για τον τελικό.

Κλείσιμο
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης