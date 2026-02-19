Άσχημα τα νέα για τον Μιλουτίνοφ: Κάταγμα στον αντίχειρα ο Σέρβος σέντερ, χάνει τον τελικό του Κυπέλλου
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ «κληρονόμησε» κάταγμα από τον ημιτελικό Κυπέλλου με το Μαρούσι
Άσχημα τα νέα για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στην 3η περίοδο του ημιτελικού Κυπέλλου με το Μαρούσι και μετά από εξετάσεις που έκανε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης διαπιστώθηκε πως έχει κάταγμα του δεξιού αντίχειρα.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Σαββάτου ενώ αμφίβολος είναι και ο Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει πρόβλημα στο γόνατο και δεν έπαιξε με το Μαρούσι.
Ο Σέρβος θα μείνει έως και ένα μήνα εκτός δράσης.
Ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να μείνει μόνο με τον Χολ διαθέσιμο σέντερ για τον τελικό.
