Challenge Cup:Ο Παναθηναϊκός 3-1 τον Πανιώνιο στον 1ο ημιτελικό και πήρε προβάδισμα πρόκρισης, δείτε βίντεο

Ο πρώτος ελληνικός εμφύλιος βρήκε θριαμβευτή τον Παναθηναϊκό με τις πράσινες να χρειάζονται δύο σετ στον επαναληπτικό της επόμενης Πέμπτης στη Νέα Σμύρνη για να βρεθούν στον τελικό





Έχοντας νικήσει και τους δύο αγώνες της Volley League στο τάι μπρέικ, το τριφύλλι κατάφερε σήμερα να αποφύγει το 5ο σετ έχοντας πολύ πιο καθαρό μυαλό από τον Πανιώνιο που ακόμη και στο σετ που κέρδισε ήταν φανερό ότι πάλευε με τον εαυτό του





Ο Παναθηναϊκός κέρδισε για τρίτη φορά φέτος τον Πανιώνιο Betsson (σε ισάριθμες αναμετρήσεις), αλλά η σημερινή νίκη ήταν η πιο σημαντική καθώς φέρνει πολύ κοντά τις πράσινες στην πρόκριση τους στον τελικό του Challenge Cup Έχοντας νικήσει και τους δύο αγώνες της Volley League στο τάι μπρέικ, το τριφύλλι κατάφερε σήμερα να αποφύγει το 5ο σετ έχοντας πολύ πιο καθαρό μυαλό από τον Πανιώνιο που ακόμη και στο σετ που κέρδισε ήταν φανερό ότι πάλευε με τον εαυτό του Παναθηναϊκός σ' όλη τη διάρκεια του αγώνα δημιούργησε προβλήματα στην υποδοχή του Πανιωνίου με τις κυανέρυθρες στο πρώτο σετ να καλύπτουν δύο φορές σημαντικές διαφορές (9-5, 9-9, 13-9, 13-12), αλλά το 15-14 έγινε 19-14 με τα έξυπνα σερβίς της Σάμανταν στην επιθετική ζώνη για να έρθει εύκολα το 1-0.Στο β' σετ ο Πανιώνιος άλλαξε τακτική στο σερβίς του σημαδεύοντας την Αντωνακάκη και είχε σταθερά το προβάδισμα (6-9, 10-15) φτάνοντας στο 13-19. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το 1-1 θα έρθει εύκολα, η είσοδο της Ράπτη και η... ταραχή στην κυανέρυθρη υποδοχή μαζί με τις κακές (ως προς την ποιότητα) πάσες της Στογίλκοβιτς έφεραν ένα απίθανο επιμέρους σκορ 11-1 για το 24-20! Κι όμως ο ΠΑΟ παρά το τετραπλό σετ μπολ και το μομέντουμ δεν τα κατάφερε με τον Πανιώνιο να απαντά με δικό του σερί για το 24-25 (!) και στο 27-27 μπλοκ της Ατανασίεβιτς και άουτ της Γουάιτ διαμόρφωσαν το 27-29 για το 1-1.Ο Πανιώνιος ξεκίνησε εντυπωσιακά το γ' σετ καθώς προηγήθηκε 1-4 και 2-5, όμως η προβληματική υποδοχή του και η κακή απόδοση της Ραχίμοβα έφεραν γρήγορα την ανατροπή (6-5) με το ματς να έχει την εικόνα του ντέρμπι έως το 14-13. Εκεί οι κυανέρυρθες και πάλι έκαναν κάκιστες επιλογές στην επίθεση, η διαφορά άνοιξε στο 18-14 και οι πράσινες έφτασαν στο 22-15. Στο 23-17 ο Πανιώνιος έκανε μια ύστατη προσπάθεια μειώνοντας σε 23-20 και 24-22 με την Ατανασίεβιτς να χάνει την κόντρα μπάλα που θα έφερνε τη διαφορά στον πόντο και την Μπένετ να τελειώνει το σετ.





Αντίστροφο ξεκίνημα στο δ' σετ (5-1 ο Παναθηναϊκός) με τον Πανιώνιο να βγάζει αντίδραση μειώνοντας σε 9-8, ωστόσο το ματς κρίθηκε στο 11-9. που έγινε 18-10 με τον Πανιώνιο να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και απλά να μετατρέπει το 23-12 σε 23-17, χωρίς όμως να απειλήσει περισσότερο.



Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη (26/2) στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιώνιο να χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 για να στείλει την πρόκριση σε χρυσό σετ ενώ ο Παναθηναϊκός προκρίνεται είτε αν κερδίσει είτε ακόμη κι αν χάσει με 3-2.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-14, 21-15, 25-18

2ο σετ: 6-8, 11-16, 21-20, 27-29

3ο σετ: 7-8, 16-13, 21-15, 25-22

4ο σετ: 8-5, 16-10, 21-12, 25-18



*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 61 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου Betsson προήλθαν από 2 άσσους, 53 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-1 (25-18, 27-29, 25-22, 25-18) σε 119'



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 16 (16/38 επ., 50% υπ. - 17% άριστες), Μπένετ 18 (12/36 επ., 6 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 3 (1/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σάμανταν 13 (8/22 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 19 (17/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. - 10% άριστες), Παπαγεωργίου 12 (7/11 επ., 5 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 49% υπ. - 12% άριστες), Ρόγκα (λ), Ράπτη.



ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 12 (11/34 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. - 19% άριστες), Νομικού 8 (4/9 επ., 4 μπλοκ), Στογίλκοβιτς 3 (0/3 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 24 (23/49 επ., 1 μπλοκ, 51% υπ. - 12% άριστες), Ραχίμοβα 14 (12/44 επ., 2 μπλοκ), Ζακχαίου 6 (3/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 73% υπ. - 27% άριστες), Φλιάκου 1 (1 μπλοκ), Λαμπρούση, Αγγελοπούλου.