Αντετοκούνμπο: «Είμαι αφοσιωμένος στους Μπακς, είναι η ομάδα μου και την αγαπώ»
Ο φόργουορντ των Μπακς, παραχώρησε δηλώσεις στο ESPN και μίλησε για την παραμονή του στην ομάδα του Μιλγουόκι
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να αγωνιστεί στο All Star Game 2026, καθώς αντιμετωπίσει τον τελευταίο καιρό πρόβλημα στη γάμπα. Ωστόσο ο Greek Freak βρέθηκε στο Λος Άντζελες, με τον ίδιο να συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα, χωρίς να βρίσκεται μέσα στο παρκέ.
Ο φόργουορντ των Μπακς, παραχώρησε δηλώσεις στο ESPN και μίλησε για την παραμονή του στην ομάδα, τονίζοντας πως παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτήν και ότι την αγάπα, ενώ αναφέρθηκε και στην πιθανότητα να αγωνιστεί σε μία διαφορετική ομάδα στο NBA.
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του:
«Από σήμερα είμαι αφοσιωμένος στους Μπακς, είμαι αφοσιωμένος στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, στους συμπαίκτες μου, στο προπονητικό επιτελείο, στον προπονητή Ντοκ και στον Τζο Χορστ στο διοικητικό τμήμα. Ποτέ δεν θα με ακούσετε να λέω ότι δεν θέλω να είμαι παίκτης των Μπακς. Είμαι νικητής και είμαι εξαιρετικά πιστός.
Όταν μεγαλώνεις, ονειρεύεσαι: “Τι θα γινόταν αν έπαιζα για τους Νικς; Τι θα γινόταν αν με επέλεγαν οι Λέικερς και ήμουν συμπαίκτης με τον Κόμπι; Τι θα γινόταν αν πήγαινα να παίξω για τους Καβαλίερς και ο Λεμπρόν μου έδινε πάσα; Απλώς ονειρεύεσαι, σωστά;
Αν ποτέ υπάρξει ένα σενάριο στο οποίο δεν θα είμαι πια παίκτης των Μπακς, δεν θέλω κανείς να σκεφτεί “έλα ρε φίλε, παράτησα την ομάδα μου”, γιατί αυτή είναι η ομάδα μου και την αγαπώ».
Giannis:— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) February 15, 2026
"As of today I'm committed to the Milwaukee Bucks, I'm committed to the people that I work with, my teammates, the coaching staff, coach Doc and Jon in the front office...you will never hear me say I don't want to be a Milwaukee Buck. I am a winner and I'm extremely… pic.twitter.com/ihRNC7zw3q
