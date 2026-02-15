Ο Αντετοκούνμπο δήλωσε ανοιχτός να αποκτήσει ομάδα στην Ευρώπη και ο ιδιοκτήτης της Χάποελ «τσίμπησε»: «Ψάχνουμε τεσσάρι»

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Η γνώμη του Γιάννη το για το «αιώνιο» ποδοσφαιρικό δίλημμα «Μέσι ή Κριστιάνο» - Η δήλωση για Μίτσιτς και Χάποελ, προκάλεσε τον ιδιοκτήτη των Ισραηλινών να στείλει «πρόσκληση» στον Γιάννη
Για ακόμα μία φορά, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, φάνηκε δραστήριος στα social media, απευθύνοντας ανοικτή πρόσκληση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο... να μετακομίσει στο Ισραήλ.
Ο Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του All-Star Game, τοποθετήθηκε αναφορικά με το ενδεχόμενο να γίνει ιδιοκτήτης κάποιας ευρωπαϊκής ομάδας μελλοντικά, η οποία θα σχετίζεται με το NBA Europe.
«Ιδιοκτήτης; 100%», τόνισε αρχικά στους δημοσιογράφους. «Αν παρουσιαστεί μπροστά μου μια ευκαιρία να γίνω ιδιοκτήτης σε μια αθλητική ομάδα, σε οτιδήποτε, θα το εξετάσω 100%», πρόσθεσε. «Αγαπώ το μπάσκετ και όπου μπορώ να έχω ενεργό ρόλο, θα το ήθελα. Θα μπορούσα να γίνω προπονητής ή να μπω στο κομμάτι της ιδιοκτησίας».
Παράλληλα αναφέρθηκε στη EuroLeague εκφράζοντας την απορία του για το πώς λειτουργεί εκεί το σύστημα κάνοντας λόγο για παίκτες που έχουν μετοχικό ποσοστό στην ομάδα τους και ταυτόχρονα αγωνίζονται, φέρνοντας το παράδειγμα του Βασίλιε Μίτσιτς στη Χάποελ Τελ Αβίβ. «Ο Μίτσιτς έχει μετοχές. Νομίζω ότι έχει περίπου 1% ή 2% της ομάδας του και ταυτόχρονα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της EuroLeague. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό, αλλά αν υπάρξει τρόπος οι παίκτες να αποκτούν μετοχικό ποσοστό στις ομάδες τους, ναι».
Αυτές τις δηλώσεις δεν άφησε ασχολίαστες ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γεια σου Γιάννη, τυχαίνει να ψάχνουμε στην αγορά 4άρι...».
Ο Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε και για το... πολυσυζητημένο ποδοσφαιρικό δίλημμα «Μέσι ή Κριστιάνο», λέγοντας πως «ο Μέσι είναι γνήσιο ταλέντο και πιθανότατα ο κορυφαίος όλων των εποχών, αλλά εγώ σχετίζομαι περισσότερο με τον Ρονάλντο: σκληρή δουλειά, πειθαρχία προσοχή στο σώμα σου».
Hi @Giannis_An34 were happen to be in the market for a 4.. 😊 pic.twitter.com/7Nx4K1Fx0V— Ofer (@OferYannay) February 14, 2026
Giannis Antetokounmpo weighs between Lionel Messi and Cristiano Ronaldo:— Mufasa (@mo_konnect) February 14, 2026
“I think Messi is a pure talent, probably the best player of all time….but I relate to Ronaldo more”
pic.twitter.com/qZEcoz6MAg
