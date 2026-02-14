Πρόστιμο 43.500 ευρώ στον Παναθηναϊκό από την UEFA για ον αγώνα με τη Ρόμα

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
O Παναθηναϊκός έχει ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα σε 27 διαφορετικά παιχνίδια του την τελευταία τριετία του στα Κύπελλα Ευρώπης
Το ποσό των 43.500 ευρώ επέβαλλε ως πρόστιμο στον Παναθηναϊκό η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για τον αγώνα της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Ρόμα (1-1, 29/1/2026).
Συγκεκριμένα, η Πειθαρχική Επιτροπή (Control, Ethics and Disciplinary Body) σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4/2 (με τις αποφάσεις να κοινοποιούνται επισήμως την Παρασκευή 13/2), τιμώρησε το «τριφύλλι» για τα εξής:
Παναθηναϊκός-Ρόμα (1-1), 29 Ιανουαρίου 2026
Παραβάσεις και ποινές:
•Παρεμπόδιση δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, άρθρο 38 Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA
➤Πρόστιμο: 13.000 ευρώ
•Άναμμα πυροτεχνημάτων, άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού
➤Πρόστιμο: 30.500 ευρώ
Αν προστεθούν οι 167.125 ευρώ που επιβλήθηκαν στους «πράσινους» σε 5 ματς των προκριματικών σε Champions League και Europa League και τα άλλους 3 αγώνες της League Phase του Europa League με Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Φέγενορντ, Στουρμ Γκρατς, το ποσό που έχει πληρώσει έως τώρα ο Παναθηναϊκός για την σεζόν 2025/26 φτάνει τις 210.625 ευρώ. Τα συγκεκριμένα χρήματα θα παρακρατηθούν από τα έσοδά του για τη συμμετοχή στις διοργανώσεις της UEFA.
Πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με 10 διαφορετικά πρόστιμα καταβάλλοντας 330.000 ευρώ, ενώ πρόπερσι (2023/24) είχε τιμωρηθεί με άλλα 9 πρόστιμα, που έφτασαν στο τέλος της σεζόν τις 464.500 ευρώ.
Την τελευταία τριετία του στα Κύπελλα Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός έχει ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ (1.005.125 ευρώ) σε πρόστιμα σε 27 διαφορετικά παιχνίδια του.
