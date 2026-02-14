Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ ενόψει ΑΕΚ: «Έχετε δείξει ότι είστε η καλύτερη ομάδα!»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης ΑΕΚ

Τόνωση ηθικού από τον διοικητικό ηγέτη του Δικεφάλου του Βορρά πριν το ντέρμπι

Ένα από τα πιο κομβικά ματς της χρονιάς δίνει το βράδυ της Κυριακής ο ΠΑΟΚ, που υποδέχεται την ΑΕΚ και ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στους παίκτες τονώνοντας την αγωνιστική τους αυτοπεποίθηση!

Σε μια κουβέντα που έγινε μέσα σε εξαιρετικό κλίμα, λίγες μέρες μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου, ο Ιβάν Σαββίδης περιμένει ανάλογα καλά νέα και μετά το αυριανό (Κυριακή, 7.30μμ) ντέρμπι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου του Βορρά, μιλώντας στους παίκτες ζήτησε να υπάρχει καθαρό μυαλό, αυτοπεποίθηση και συγκέντρωση στο παιχνίδι.

Τόνισε πως ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα στη σεζόν κι έχει αποδείξει ότι είναι σύνολο υψηλών απαιτήσεων, που μπορεί να υλοποιήσει μεγάλους στόχους. Παράλληλα επισήμανε πως με την υποστήριξη του κόσμου, που θα γεμίσει το γήπεδο της Τούμπας, μπορεί να κερδίσει και να δείξει σε όλους ότι είναι η ομάδα που θα πάρει το φετινό πρωτάθλημα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
