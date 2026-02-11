European Super League: Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε την οριστική ταφόπλακα μετά την αποχώρηση της
SPORTS
European Super League Ρεάλ Μαδρίτης EFC

Η ισπανική ομάδα μετά από πολυετή διαμάχη με την UEFA έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της European Super League

Ο εφιάλτης της European Super League έσβησε οριστικά καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης, η τελευταία ομάδα που είχε απομείνει να υποστηρίζει το συγκεκριμένο εγχείρημα, αποφάσισε να θάψει το.. τσεκούριο του πολέμου με την UEFA.

Ευρωπαϊκή ομοσπονδία και μερένγκες μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία κάτι που ανακοίνωσαν σήμερα σε κοινή δήλωση με την EFC, την Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων, παλαιότερα γνωστή ως ECA.

«Μετά από μήνες συζητήσεων που διεξήχθησαν προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, η EFC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων) και η Ρεάλ Μαδρίτης CF ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε κατ΄ αρχήν συμφωνία για την ευημερία του ευρωπαϊκού διασυλλογικού ποδοσφαίρου. (...) Αυτή η κατ΄ αρχήν συμφωνία θα επιτρέψει επίσης την επίλυση των νομικών διαφορών τους σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, μόλις εφαρμοστούν αυτές οι αρχές», ανακοίνωσε η UEFA σε δελτίο Τύπου.

Από την πλευρά της, η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε: «Η UEFA, οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες (EFC) και η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξαν σε συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μετά από μήνες συνομιλιών προς όφελος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες (EFC) και η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε κατ΄ αρχήν συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σεβόμενη την αρχή της αθλητικής αξίας και δίνοντας έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων και στη βελτίωση της εμπειρίας των οπαδών μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

Αυτή η συμφωνία αρχών θα χρησιμεύσει επίσης για την επίλυση των νομικών διαφορών που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, μόλις εφαρμοστεί μια τελική συμφωνία».

