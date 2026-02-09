Στην κορυφή η ΑΕΚ που πέρασε άνετα από τις Σέρρες, στο -2 ο Ολυμπιακός που έχασε 1-0 από τον ΠΑΟ, στο -3 ο ΠΑΟΚ που έμεινε στο 0-0 με τον Άρη, δείτε τα γκολ

Τεράστια νίκη για τον Παναιτωλικό ο οποίος είχε να γευτεί τη χαρά της από την 8η Δεκεμβρίου 2025 όταν και είχε περάσει από τις Σέρρες.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήρε βαθιά ανάσα στη μάχη που δίνει για να αποφύγει τον υποβιβασμό και σταμάτησε το σερί των 3 νικών της ΑΕΛ.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 2' με κεφαλιά ο Μπάτζι μετά από σέντρα του Ρόσα. Ο Εστεμπάν στο 23' με δυνατό αριστερό σουτ έγραψε το 0-2 και η ΑΕΚ μείωσε στο 31' με τον Γκαράτε.

Ο Παναιτωλικός πήγε με διαφορά 2 γκολ στο ημίχρονο αφού στο 45+4' σκόραρε με πλασέ ο Ρόσα. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 73' ο Σμυρλής.

Πρώτη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο του και 5η σερί ήττα για τον Βόλο! Το πρώτο ημίχρονο στην Τρίπολη είχε ένα δοκάρι από τον Μούμο στο 45' και τίποτα άλλο αξιόλογο.

Στην επανάληψη όμως ο Αστέρας ανέβασε στροφές και με κορυφαίο τον Χούλιαν Μπαρτόλο καθάρισε το ματς.

Στο 57' ο Κετού κερδίζει πέναλτι (μέσω VAR) από ανατροπή του από τον Φορτούνα και ο Μπαρτόλο στο 62' το εκτελεί εύστοχα για το 1-0.

Ο ίδιος παίκτης θα γράψει το 2-0 στο 76' με άψογο πλασέ και θα δώσει πολύτιμο τρίποντο στον Αστέρα.

Δυνατά στο παιχνίδι της οχτάδας παίζει πλέον ο Ατρόμητος μετά το διπλό στη Νίκαια επί της Κηφισιάς.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει ακόμα νίκη στο 2026 είχε την καλύτερη ευκαιρία στο 1ο μέρος. Στο 31' ο Μίγιτς είχε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη με τον Έλληνα γκολκίπερ να σώζει την ομάδα του Περιστερίου.

Η Κηφισιά πατούσε καλύτερα στο γήπεδο στο 2ο μέρος αλλά ο Ατρόμητος σκόραρε και κέρδισε.

Στο 73΄ο

Εχίτζε Ουκάκι, με τυχερό σουτ έξω από την περιοχή «κρέμασε» τον Ραμίρες και έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.



Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 2-0

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2

Άρης - ΠΑΟΚ 0-0

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1



Η Βαθμολογία (Σε 20 αγώνες)

1. ΑΕΚ 48

2. Ολυμπιακός 46

3. ΠΑΟΚ 45

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 32

6. Άρης 26

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 24

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19

11. ΑΕΛ 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8

*ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ έχουν αγώνα λιγότερο.



Η επόμενη αγωνιστική (21η)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

17:00 Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης

19:30 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός

20:00 Βόλος- Άρης

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός



Ο ΠΑΟΚ παρά τις απουσίες Μεϊτέ, Κωνσταντέλια στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος, δεν απειλήθηκε από τον Άρη και έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Ζαφείρη και Ντεσπόντοφ.Στο β' μέρος υπήρχε μεγαλύτερη ισορροπία με τον Χιμένεθ να ρίχνει μέσα όλες τις μεταγραφές της ομάδας του (κάποιοι έκαναν μόλις μία προπόνηση), αλλά όσο περνούσε η ώρα ο Δικέφαλος πίεζε περισσότερο. Στο 87' ο Οζντόεφ βρήκε το γκολ, ωστόσο βοηθός και VAR έδειξαν οφσάιντ (μισό παπούτσι εκτεθειμένος) και στο 90'+1' ο Πέλκας πήγε για το γκολ της χρονιάς (ανάπο ψαλιδάκι), αλλά ο Αθανασιάδης έκανε μία από τις επεμβάσεις της χρονιάς.Δευτερόλεπτα αργότερα τον μιμήθηκε ο Παβλένκα που έδιωξε ενστικτωδώς την κεφαλιά του Φαμπιάνο για να τελειώσει το ματς στο 0-0.Για 55 λεπτά η... γραμμή Μαζινό που είχε στήσει ο Πανσερραϊκός δημιουργούσε προβλήματα στην ΑΕΚ που δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο για τα αντίπαλα δίχτυα, ωστόσο ο Μπαρνάμπας Βάργκα έλυσε το γόρδιο δεσμό και στη συνέχεια όλα έγιναν πολύ εύκολα.Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ κυριάρχησε (81%-19% η κατοχή της μπάλας) αλλά με εξαίρεση τη φάση του Μουκουντί στο 23', μεγάλη ευκαιρία δε δημιούργησε.Στο δεύτερο ημίχρονο όμως βρήκε το γρήγορ γκολ που έψαχνε στο 55' όταν από την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν ο Βάργκα σκόραρε με κεφαλιά και πανηγύρισε μετά από... πέντε λεπτά καθώς τόσο κράτησε ο έλεγχος του VAR.Όσοι περίμεναν αντίδραση του Πανσερραϊκού, αυτή δεν ήρθε ποτέ με την Ένωση να μετατρέπει την αγχωτική νίκη σε θρίαμβο στα τελευταία λεπτά. Ο Μαρίν στο 89' ευστόχησε στο πέναλτι, ο Γκρούγιτς στο 90'+1' με κεφαλιά μετά από κόρνερ σκόραρε δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο ματς και στο 90'+5' ο Βάργκα διαμόρφωσε το τελικό 0-4 μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο που είχε κατακλύσει το γήπεδο των Σερρών.Σπουδαία νίκη για τον ΟΦΗ ο οποίος εδραιώνεται στην 8αδα. Λίγες ημέρες μετά το 1-1 στον 1ο ημιτελικό του Κυπέλλου και τρεις πριν τον 2ο στη Λειβαδιά ο ΟΦΗ έδειξε πιο αποφασισμένος μέσα στο γήπεδο και έφτασε στο τρίποντο.Ο Πεντρόσο στο 8' έγραψε το 0-1 για τον Λεβαδειακό αλλά στο επόμενο λεπτό "απάντησε" για το 1-1 ο Θεοδοσουλάκης.Η ομάδα του Χρήστου Κόντη στο 37' με φοβερό γκολ από τον Σαλσέδο προηγήθηκε με 2-1 αλλά στο 57΄ ο Παλάσιος ισοφάρισε σε 2-2.Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε στο 76' ο Σενγκέλια ο οποίος μετά από ασίστ του Αθανασίου μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα.