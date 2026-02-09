Στην κορυφή η ΑΕΚ που πέρασε άνετα από τις Σέρρες, στο -2 ο Ολυμπιακός που έχασε 1-0 από τον ΠΑΟ, στο -3 ο ΠΑΟΚ που έμεινε στο 0-0 με τον Άρη, δείτε τα γκολ
Στην κορυφή η ΑΕΚ που πέρασε άνετα από τις Σέρρες, στο -2 ο Ολυμπιακός που έχασε 1-0 από τον ΠΑΟ, στο -3 ο ΠΑΟΚ που έμεινε στο 0-0 με τον Άρη, δείτε τα γκολ
Η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τον Πανσερραϊκό (όλα τα γκολ στο β' ημίχρονο) και εκμεταλλεύτηκε το δώρο του ΠΑΟ για να βρεθεί ξανά στην κορυφή - Ο Ολυμπιακός έχασε εντός έδρας με 1-0 από τον Παναθηναϊκό, που έμεινε ζωντανός στη μάχη της 4αδας, ενώ ο ΠΑΟΚ κόλλησε στο 0-0 στο Βικελίδης
Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης πέρασε σαν σίφουνας από την Τρίπολη και με το τρίποντο που πήρε στο εξ εναβολής ματς επέστρεψε στην κορυφή της Stoiximan Super League 1.
Όχι για πολύ όμως καθώς οι ερυθρόλευκοι γνώρισαν την πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα, χάνοντας με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι αιωνίων. Μια τεράστια νίκη για τους πράσινους καθώς πέρα από την ψυχολογία (εν όψει του δεύτερου ημιτελικού Κυπέλλου στην Τούμπα) μείωσαν τη διαφορά τους από τον 4ο Λεβαδειακό (ηττήθηκε με 3-2 στην Κρήτη από τον ΟΦΗ).
Πλέον ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας είναι η ΑΕΚ που με ξέσπασμα διαρκείας στο β' ημίχρονο πέρασε με 4-0 από την έδρα του ουραγού Πανσερραϊκού, ενώ ο ΠΑΟΚ (που έχει ένα ματς λιγότερο) δεν μπόρεσε να βρει γκολ στο Κλεάνθης Βικελίδης, έμεινε στο 0-0 και είναι στο -3 από την κορυφή (ενώ την Κυριακή υποδέχεται την ΑΕΚ στο ντέρμπι Δικεφάλων).
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1
Ο Ολυμπιακός προερχόταν από την πρόκριση στο Champions League και δύο νίκες που τον έφεραν στην πρώτη θέση, ο Παναθηναϊκός από την εντός έδρας ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Κυπέλλου κι ενώ εδώ και καιρό είναι νοκ άουτ από τη διεκδίκηση του τίτλου, αλλά όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές σ' αυτά τα ντέρμπι δεν παίζει κανέναν ρόλο το τι είχε προηγηθεί. Οι πράσινοι δεν επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να είναι απειλητικός, προηγήθηκαν στην πρώτη τους ευκαιρία και άντεξαν στην πίεση πανηγυρίζοντας το διπλό.
Όπως αναμενόταν ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά, αλλά στο 7' ο Βιθέντε Ταμπόρδα (που δεν την περίμεναν και πολλοί) πάγωσε το Καραϊσκάκη, με τον Αργεντινό να αλλάζει τη μπάλα με τον Τεττέη και από κοντά να τη στέλνει κάτω από τα πόδια του Τζολάκη για το 0-1.
Αφού ξεπέρασε το σοκ ο Ολυμπιακός, άρχισε να ασκεί ολοένα και πιο έντονη πίεση, ωστόσο δεν μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις και οι (πάρα πολλές) σέντρες που έγιναν στην αντίπαλη περιοχή δεν προβλημάτισαν την άμυνα του ΠΑΟ που κράτησε σχετικά άνετα το 0-1.
Ίδια εικόνα και στις αρχές του β' ημιχρόνου με τον Ολυμπιακό (με Ζέλσον αντί Κοστίνία και Ροντινέι να γίνεται μπακ) να κυκλοφορεί τη μπάλα, να φτάνει μέχρι την περιοχή του ΠΑΟ και εκεί να μην έχει τρόπο να είναι απειλητικός με τους φιλοξενούμενους να απειλούν στο 62' με το σουτ του Αντίνο που έδιωξε σε κόρνερ ο Τζολάκης. Η είσοδος του Τσικίνιο βοήθησε τον Ολυμπιακό να γίνει ακόμη πιο πιεστικός, όχι όμως ιδιαίτερα ουσιαστικός με τον Κλέιτον (πήρε τη θέση του Ελ Κααμπί) να πλασάρει πολύ άσχημα στο 76' και τον Ζέλσον στο 78' να χάνει το άχαστο. Γύρισμα Ποντένσε, κενή εστία κι από το ένα μέτρο ο Πορτογάλος βρήκε τη μπάλα άσχημα και κατάφερε να την στείλει πάνω από το δοκάρι...
Δύο λεπτά αργότερα τον μιμήθηκε ο Παντελίδης ο οποίος από τα δύο μέτρα και με τον Τζολάκη εξουδετερωμένο πλάσαρε άουτ. Ο Ολυμπιακός έψαχνε μία στιγμή, ο Παναθηναϊκός μια καλή αντεπίθεση και τη βρήκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Παντελίδη ο οποίος σκόραρε, αλλά το γκολ σωστά ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Λίγο αργότερα ο Βέλγος διαιτητής Λάμπρεχτς σφύριξε τη λήξη με τον ΠΑΟ να παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη.
Άρης - ΠΑΟΚ 0-0
Κι οι δύο ήθελαν τη νίκη έχοντας διαφορετικά βαθμολογικά κίνητρα, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν τον δρόμο για τα αντίπαλα δίχτυα. Ο μεν ΠΑΟΚ είχε τις περισσότερες και κλασικότερες ευκαιρίες, ο δε Άρης την τελευταία στο ματς, με τους Αθανασιάδη, Παβλένκα να είναι ανίκητοι.
Ο ΠΑΟΚ παρά τις απουσίες Μεϊτέ, Κωνσταντέλια στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος, δεν απειλήθηκε από τον Άρη και έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Ζαφείρη και Ντεσπόντοφ.
Στο β' μέρος υπήρχε μεγαλύτερη ισορροπία με τον Χιμένεθ να ρίχνει μέσα όλες τις μεταγραφές της ομάδας του (κάποιοι έκαναν μόλις μία προπόνηση), αλλά όσο περνούσε η ώρα ο Δικέφαλος πίεζε περισσότερο. Στο 87' ο Οζντόεφ βρήκε το γκολ, ωστόσο βοηθός και VAR έδειξαν οφσάιντ (μισό παπούτσι εκτεθειμένος) και στο 90'+1' ο Πέλκας πήγε για το γκολ της χρονιάς (ανάπο ψαλιδάκι), αλλά ο Αθανασιάδης έκανε μία από τις επεμβάσεις της χρονιάς.
Δευτερόλεπτα αργότερα τον μιμήθηκε ο Παβλένκα που έδιωξε ενστικτωδώς την κεφαλιά του Φαμπιάνο για να τελειώσει το ματς στο 0-0.
Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4
Για 55 λεπτά η... γραμμή Μαζινό που είχε στήσει ο Πανσερραϊκός δημιουργούσε προβλήματα στην ΑΕΚ που δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο για τα αντίπαλα δίχτυα, ωστόσο ο Μπαρνάμπας Βάργκα έλυσε το γόρδιο δεσμό και στη συνέχεια όλα έγιναν πολύ εύκολα.
Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ κυριάρχησε (81%-19% η κατοχή της μπάλας) αλλά με εξαίρεση τη φάση του Μουκουντί στο 23', μεγάλη ευκαιρία δε δημιούργησε.
Στο δεύτερο ημίχρονο όμως βρήκε το γρήγορ γκολ που έψαχνε στο 55' όταν από την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν ο Βάργκα σκόραρε με κεφαλιά και πανηγύρισε μετά από... πέντε λεπτά καθώς τόσο κράτησε ο έλεγχος του VAR.
Όσοι περίμεναν αντίδραση του Πανσερραϊκού, αυτή δεν ήρθε ποτέ με την Ένωση να μετατρέπει την αγχωτική νίκη σε θρίαμβο στα τελευταία λεπτά. Ο Μαρίν στο 89' ευστόχησε στο πέναλτι, ο Γκρούγιτς στο 90'+1' με κεφαλιά μετά από κόρνερ σκόραρε δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο ματς και στο 90'+5' ο Βάργκα διαμόρφωσε το τελικό 0-4 μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο που είχε κατακλύσει το γήπεδο των Σερρών.
ΟΦΗ - Λεβαδειακός 3-2
Σπουδαία νίκη για τον ΟΦΗ ο οποίος εδραιώνεται στην 8αδα. Λίγες ημέρες μετά το 1-1 στον 1ο ημιτελικό του Κυπέλλου και τρεις πριν τον 2ο στη Λειβαδιά ο ΟΦΗ έδειξε πιο αποφασισμένος μέσα στο γήπεδο και έφτασε στο τρίποντο.
Ο Πεντρόσο στο 8' έγραψε το 0-1 για τον Λεβαδειακό αλλά στο επόμενο λεπτό "απάντησε" για το 1-1 ο Θεοδοσουλάκης.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη στο 37' με φοβερό γκολ από τον Σαλσέδο προηγήθηκε με 2-1 αλλά στο 57΄ ο Παλάσιος ισοφάρισε σε 2-2.
Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε στο 76' ο Σενγκέλια ο οποίος μετά από ασίστ του Αθανασίου μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα.
ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-4
Τεράστια νίκη για τον Παναιτωλικό ο οποίος είχε να γευτεί τη χαρά της από την 8η Δεκεμβρίου 2025 όταν και είχε περάσει από τις Σέρρες.
Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πήρε βαθιά ανάσα στη μάχη που δίνει για να αποφύγει τον υποβιβασμό και σταμάτησε το σερί των 3 νικών της ΑΕΛ.
Το σκορ άνοιξε μόλις στο 2' με κεφαλιά ο Μπάτζι μετά από σέντρα του Ρόσα. Ο Εστεμπάν στο 23' με δυνατό αριστερό σουτ έγραψε το 0-2 και η ΑΕΚ μείωσε στο 31' με τον Γκαράτε.
Ο Παναιτωλικός πήγε με διαφορά 2 γκολ στο ημίχρονο αφού στο 45+4' σκόραρε με πλασέ ο Ρόσα. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 73' ο Σμυρλής.
Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 2-0
Πρώτη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο του και 5η σερί ήττα για τον Βόλο! Το πρώτο ημίχρονο στην Τρίπολη είχε ένα δοκάρι από τον Μούμο στο 45' και τίποτα άλλο αξιόλογο.
Στην επανάληψη όμως ο Αστέρας ανέβασε στροφές και με κορυφαίο τον Χούλιαν Μπαρτόλο καθάρισε το ματς.
Στο 57' ο Κετού κερδίζει πέναλτι (μέσω VAR) από ανατροπή του από τον Φορτούνα και ο Μπαρτόλο στο 62' το εκτελεί εύστοχα για το 1-0.
Ο ίδιος παίκτης θα γράψει το 2-0 στο 76' με άψογο πλασέ και θα δώσει πολύτιμο τρίποντο στον Αστέρα.
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1
Δυνατά στο παιχνίδι της οχτάδας παίζει πλέον ο Ατρόμητος μετά το διπλό στη Νίκαια επί της Κηφισιάς.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει ακόμα νίκη στο 2026 είχε την καλύτερη ευκαιρία στο 1ο μέρος. Στο 31' ο Μίγιτς είχε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη με τον Έλληνα γκολκίπερ να σώζει την ομάδα του Περιστερίου.
Η Κηφισιά πατούσε καλύτερα στο γήπεδο στο 2ο μέρος αλλά ο Ατρόμητος σκόραρε και κέρδισε.
Στο 73΄ο Εχίτζε Ουκάκι, με τυχερό σουτ έξω από την περιοχή «κρέμασε» τον Ραμίρες και έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (20η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4
Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 2-0
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2
Άρης - ΠΑΟΚ 0-0
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1
Η Βαθμολογία (Σε 20 αγώνες)
1. ΑΕΚ 48
2. Ολυμπιακός 46
3. ΠΑΟΚ 45
4. Λεβαδειακός 38
5. Παναθηναϊκός 32
6. Άρης 26
7. Βόλος 25
8. ΟΦΗ 24
9. Ατρόμητος 20
10. Κηφισιά 19
11. ΑΕΛ 19
12. Παναιτωλικός 18
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 8
*ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ έχουν αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (21η)
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
17:00 Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης
19:30 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
20:00 Βόλος- Άρης
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
18:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός
