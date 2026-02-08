Άρης και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 και ήταν «Χ»αμένοι και οι δύο

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σκοράρει στις πέντε από τις δέκα τελευταίες επισκέψεις του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το πρωτάθλημα, ενώ στα τέσσερα από τα δέκα τελευταία έχει σκοράρει μόνο ο ένας από τους δύο και στα άλλα τρία κανείς τους (0-0).\r\n Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είναι στις 21 Οκτωβρίου 2018 με 2-1, αφού οι άλλες τρεις που σημείωσε από τότε στην έδρα του Άρη ήταν για τα Playoffs του πρωταθλήματος.\r\n ΑΡΗΣ – ΠΑΟΚ\r\n 66 ΑΓΩΝΕΣ\r\n 23 ΝΙΚΕΣ ΑΡΗΣ\r\n 26 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ\r\n 17 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ\r\n ΓΚΟΛ: 72-57