ΑΕΚ: Επίσημα δανεικός στην Ρίζεσπορ ο Πιερό μέχρι το τέλος της σεζόν
Η τουρκική ομάδα κράτησε και οψιόν αγοράς ώστε να αποκτήσει τον επιθετικό από την Αϊτή το καλοκαίρι
Όπως αναμενόταν, ο Φραντζί Πιερό αποχώρησε από την ΑΕΚ την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου.
Η Ρίζεσπορ ανακοίνωσε την απόκτηση του θηριώδη φορ με τη μορφή δανεισμού από τον Δικέφαλο, έως το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ το deal προβλέπει και οψιόν αγοράς.
Ο διεθνής επιθετικός από την Αϊτή είχε «πέσει» τέταρτος στην ιεραρχία του Μάρκο Νίκολιτς για τη θέση του φορ, πίσω από τους Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι και φυσικά Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος τον αντικατέστησε στην ευρωπαϊκή λίστα.
Άλλωστε και ο ίδιος ο 30χρονος επιθετικός «ψαχνόταν» να πάει σε ομάδα που θα έβρισκε χρόνο συμμετοχής, ενόψει και της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.
Την τρέχουσα σεζόν ο Πιερό μέτρησε 21 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος και σκόραρε τέσσερις φόρες.
Συνολικά με την κιτρινόμαυρη φανέλα έχει πραγματοποιήσει 55 συμμετοχές και έχει πετύχει δέκα γκολ από τον Σεπτέμβριο του 2024 που αγοράστηκε από τη Μακάμπι Χάιφα.
