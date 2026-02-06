Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
H φάση της αγωνιστικής στην Euroleague: Ο Μοντέρο «χόρεψε» τον Μίτσιτς, τον έριξε στο παρκέ και σκόραρε, δείτε βίντεο
. Με το ρολόι να αναγράφει 2:29 για την λήξη του έξτρα πεναλέπτου, ο άσος των Ισπανών που έκλεισε το ματς με 29 πόντους, έκανε μια εντυπωσιακή φάση
Η Βαλένθια πραγματοποίησε την «μυθική» ανατροπή στην παράταση απέναντι στην Χάποελ στο Τελ Αβίβ και μεγάλωσε κι άλλο την πίεση που... κυριαρχεί γύρω από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.
Ηγέτης της μαγικής αυτής εμφάνισης από πλευράς «νυχτερίδων» ήταν ο Ζαν Μοντέρο που ήταν πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης και γέμισε για τα καλά τον πίνακα των στατιστικών του. Συγκεκριμένα, με την τελευταία κόρνα της αναμέτρησης να ηχεί, είχε σκοράρει 29 πόντους, μαζέψει 4 ριμπάουντ και μοιράσει 8 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του.
Ωστόσο, μια φάση στα τελευταία λεπτά, ήρθε να... κλέψει τα βλέμματα του μπασκετικού κοινού. Με το ρολόι να αναγράφει 2:29 για την λήξη του έξτρα πεναλέπτου, ο Μοντέρο έπαιξε μια isolation φάση με τον Βασίλιε Μίσιτς, του «έσπασε τους αστραγάλους» και τον έριξε κάτω στο παρκέ, εκτελώντας ένα αμαρκάριστο τρίποντο που έδωσε στην ομάδα του «κεφάλι» 2 πόντων.
MONTERO YOU A BAD BAD MAN! #MotorolaMagicMoment @Moto I @valenciabasket pic.twitter.com/WJ0hTBkIvI— EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2026
