Δυο φωτιές στον Μαραθώνα: Καίγονται ξερά χόρτα σε οικόπεδα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μαραθώνας

Δυο φωτιές στον Μαραθώνα: Καίγονται ξερά χόρτα σε οικόπεδα, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δύο πυρκαγιές καίνε ξερά χόρτα

Δυο φωτιές στον Μαραθώνα: Καίγονται ξερά χόρτα σε οικόπεδα, δείτε βίντεο
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Δύο φωτιές σε κοντινή απόσταση είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγα λεπτά στον Μαραθώνα σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φωτιές ξέσπασαν σε περιοχές με ξηρή βλάστηση και ξερόχορτα, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν για τον περιορισμό τους πριν επεκταθούν. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας.

Η πρώτη εστία εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Φειδιππίδου και Αττάλου, στην Παραλία Μαραθώνα, όπου καίγεται οικόπεδο με ξερόχορτα. Την ίδια ώρα, δεύτερη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε κοντινή απόσταση και καίει ξερόχορτα, καλαμιές και ελαιόδεντρα.

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