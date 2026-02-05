Η Ελλάδα διεκδικεί την φιλοξενία του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών του 2028 στο ΟΑΚΑ
Το επιβεβαίωσε και ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης

Την διοργάνωση του  Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών του 2028 διεκδικεί η Ελλάδα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση έχει περάσει από το ΔΣ της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και οι εξελίξεις θα τρέξουν άμεσα προκειμένου να εγκριθεί και από τη LEN. 

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, εάν δοθεί στην Αθήνα, θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ κάτι που επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ από την Πορτογαλία ο Γιάννης Βρούτσης. 

«Η πρόταση έρχεται από τον Πρόεδρο της ομοσπονδίας, Κυριάκο Γιαννόπουλο, ρωτώντας τον Υπουργό Αθλητισμού αν εχει τη στήριξη. Η υπογραφή η δική μου απλόχερη, απόλυτη στήριξη. Ναι, θα πάμε το 2028 για αυτό το μεγάλο Πρωτάθλημα στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ. Δώσαμε πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ, οι πισίνες έχουν γίνει υπερσύγχρονες, τα έργα τελειώνουν μέχρι το τέλος του 2026 και ίσως και πιο νωρίς. Θα έχουμε να επιδείξουμε τις καλύτερες εγκαταστάσεις ακόμα και από αυτές που βλέπω στη Μαδέιρα και στη Σιγκαπούρη. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε το χρυσό να σηκώνεται και από τις δύο πλευρές» είπε ο υπουργός αθλητισμού. 

