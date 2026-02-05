Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα νοκ-άουτ του Conference League
SPORTS
ΑΕΚ Conference League Μάρκο Νικολιτς

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα νοκ-άουτ του Conference League

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να προσθέσει στη λίστα τους Βάργκα, Καλοσκάμη και Γκεοργκίεφ, ενώ εκτός έμεινε ο Μάρκο Γκρούγιτς

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα νοκ-άουτ του Conference League
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Μάρκος Νίκολιτς έκανε τις επιλογές του για την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα νοκ-άουτ του Conference League. 

Ο Μπαρναμπάς Βάργκα είναι η πρώτη αλλαγή στη θέση του Πιερό, ο Γκεοργκίεφ μπήκε επίσης μετά και την αποχώρηση του Χρυσόπουλου, ενώ και ο Καλοσκάμης πήρε τη θέση του Μάρκο Γκρούγιτς.

Η λίστα της ΑΕΚ διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος, Μάριος Μπαλαμώτης

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Χρήστος Κοσίδης, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ρομπέρτο Περέιρα, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Nίκλας Ελίασον, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

ΑΕΚΕπιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Μπαρναμπάς Βάργκα, Ζίνι.
