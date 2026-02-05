Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα νοκ-άουτ του Conference League
Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να προσθέσει στη λίστα τους Βάργκα, Καλοσκάμη και Γκεοργκίεφ, ενώ εκτός έμεινε ο Μάρκο Γκρούγιτς
Ο Μάρκος Νίκολιτς έκανε τις επιλογές του για την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα νοκ-άουτ του Conference League.
Ο Μπαρναμπάς Βάργκα είναι η πρώτη αλλαγή στη θέση του Πιερό, ο Γκεοργκίεφ μπήκε επίσης μετά και την αποχώρηση του Χρυσόπουλου, ενώ και ο Καλοσκάμης πήρε τη θέση του Μάρκο Γκρούγιτς.
Η λίστα της ΑΕΚ διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος, Μάριος Μπαλαμώτης
Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Χρήστος Κοσίδης, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις
Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ρομπέρτο Περέιρα, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Nίκλας Ελίασον, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς
ΑΕΚΕπιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Μπαρναμπάς Βάργκα, Ζίνι.
