Σκαριόλο: «Αν πω αυτό που νιώθω...», δείτε βίντεο
Ο προπονητής της Ρεάλ άφησε με έμμεσο τρόπο αιχμές για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ εμφανίστηκε σκασμένος στο flash interview μετά το τέλος του αγώνα θρίλερ και παραδέχθηκε ότι δεν θα ήταν έξυπνο από την πλευρά του να πει αυτά που πραγματικά σκέφτεται...
«Θα δώσω μια πολιτικά ορθή απάντηση, γιατί αν πω αυτό που νιώθω, νομίζω δεν θα ήταν έξυπνο εκ μέρους μου. Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματά μου για άλλους σκοπούς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, παλέψαμε έως το τελευταίο σουτ κυριολεκτικά. Το ματς πήγε σ' αυτούς, οπότε συχγαρητήρια», ανέφερε με το ύφος του όμως να λέει πολλά.
🗣️ Real Madrid coach Sergio Scariolo after the loss to Panathinaikos:— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 3, 2026
"Let me give you a politically correct answer because if I tell you what I really feel in this moment, it probably wouldn't be smart.
I prefer to waste my money for other purposes" pic.twitter.com/HXV7SGSDB0
