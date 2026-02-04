Σκαριόλο: «Αν πω αυτό που νιώθω...», δείτε βίντεο
SPORTS
Euroleague Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο

Σκαριόλο: «Αν πω αυτό που νιώθω...», δείτε βίντεο

Ο προπονητής της Ρεάλ άφησε με έμμεσο τρόπο αιχμές για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Σκαριόλο: «Αν πω αυτό που νιώθω...», δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ εμφανίστηκε σκασμένος στο flash interview μετά το τέλος του αγώνα θρίλερ και παραδέχθηκε ότι δεν θα ήταν έξυπνο από την πλευρά του να πει αυτά που πραγματικά σκέφτεται...

«Θα δώσω μια πολιτικά ορθή απάντηση, γιατί αν πω αυτό που νιώθω, νομίζω δεν θα ήταν έξυπνο εκ μέρους μου. Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματά μου για άλλους σκοπούς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, παλέψαμε έως το τελευταίο σουτ κυριολεκτικά. Το ματς πήγε σ' αυτούς, οπότε συχγαρητήρια», ανέφερε με το ύφος του όμως να λέει πολλά.

5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης