Σκαριόλο: «Αν πω αυτό που νιώθω...», δείτε βίντεο

Ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ εμφανίστηκε σκασμένος στο flash interview μετά το τέλος του αγώνα θρίλερ και παραδέχθηκε ότι δεν θα ήταν έξυπνο από την πλευρά του να πει αυτά που πραγματικά σκέφτεται...«Θα δώσω μια πολιτικά ορθή απάντηση, γιατί αν πω αυτό που νιώθω, νομίζω δεν θα ήταν έξυπνο εκ μέρους μου. Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματά μου για άλλους σκοπούς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, παλέψαμε έως το τελευταίο σουτ κυριολεκτικά. Το ματς πήγε σ' αυτούς, οπότε συχγαρητήρια», ανέφερε με το ύφος του όμως να λέει πολλά.