Βίντεο: Το καλάθι του Γκραντ που «ξέρανε» τη Ρεάλ στο φινάλε!
Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό (82-81) με «buzzer beater» του Αμερικανού 3'' πριν τη λήξη
Σε ένα παιχνίδι που έκοψε την ανάσα ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια τεράστια νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 82-81. Το ΟΑΚΑ «σηκώθηκε στο πόδι» όταν ο Τζέριαν Γκραντ, με μια κίνηση-μαγεία και καλάθι μόλις 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, χάρισε το ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Οι «πράσινοι» έκαναν μια πραγματική κατάθεση ψυχής στο παρκέ, επιστρέφοντας στις νίκες με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Αν και το ματς ήταν θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, η ψυχραιμία του Γκραντ στην τελευταία επίθεση αποδείχθηκε καθοριστική, αφήνοντας τη «Βασίλισσα» ανήμπορη να αντιδράσει στον ελάχιστο χρόνο που απέμενε.
Δείτε το νικητήριο καλάθι του Γκραντ
HE WINS IT!!! @JerianGrant #MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/RuiGDL9x01— EuroLeague (@EuroLeague) February 3, 2026
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
