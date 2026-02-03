Αταμάν: Αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι με την μαχητικότητα που δείξαμε
SPORTS
Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Εργκίν Αταμάν

Αταμάν: Αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι με την μαχητικότητα που δείξαμε

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ

Αταμάν: Αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι με την μαχητικότητα που δείξαμε
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ. 

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επέστρεψε από τους 14 πόντους και με σουτ του Τζέριαν Γκραντ πήρε μια σπουδαία νίκη. 

Αμέσως μετά τον αγώνα ο Εργκίν Αταμάν: «Ήμασταν πάρα πολύ μαχητικοί, παίξαμε εκπληκτική άμυνα.

Πιθανόν να μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά στο τέλος κουραστήκαμε και κάναμε κάποια κρίσιμα λάθη αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε σήμερα ειδικά με τη μαχητικότητα που είχαμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες για το χαρακτήρα τους».

