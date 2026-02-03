Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Αταμάν: Αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι με την μαχητικότητα που δείξαμε
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επέστρεψε από τους 14 πόντους και με σουτ του Τζέριαν Γκραντ πήρε μια σπουδαία νίκη.
Αμέσως μετά τον αγώνα ο Εργκίν Αταμάν: «Ήμασταν πάρα πολύ μαχητικοί, παίξαμε εκπληκτική άμυνα.
Πιθανόν να μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά στο τέλος κουραστήκαμε και κάναμε κάποια κρίσιμα λάθη αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε σήμερα ειδικά με τη μαχητικότητα που είχαμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες για το χαρακτήρα τους».
