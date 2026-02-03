Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
«Τρελάθηκε» ο Σπανούλης: Κλώτσησε τις πινακίδες μετά την αποτυχημένη απόπειρα του Νέντοβιτς να καρφώσει στον αιφνιδιασμό, βίντεο
Δεν πίστευε ο Βασίλης Σπανούλης από αυτό που είδε από έναν παίκτη της κλάσης του Νέντοβιτς
Η Μονακό ηττήθηκε 104-87 από τη Ζάλγκιρις στο Κάνουας και συμπλήρωσε 4 σερί ήττες στη Euroleague.
Ο Βασίλης Σπανούλης βλέπει την ομάδα του να ... λυγίζει από τα οικονομικά προβλήματα και την αβεβαιότητα αλλά δεν πιστεύει και από αυτά που κάνουν κάποιοι παίκτες του.
Ένας εξ' αυτών είναι και ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Ο Σέρβος πολύπειρος γκαρντ έπαιξε μόλις 15' και είχε 7 πόντους αλλά δεν τρελάθηκε γι' αυτό μαζί του ο Σπανούλης.
Ο Νέντοβιτς βγήκε στον αιφνιδιασμό και ενώ ήταν μόνος του με το καλάθι επέλεξε να καρφώσει αλλά απέτυχε... Ο Έλληνας δεν πίστευε αυτό που έβλεπε και έριξε και μια κλωτσιά στην διαφημιστική πινακίδα.
Nemanja Nedovic missed the dunk in transition and Vassilis Spanoulis COULD NOT BELIEVE IT— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 3, 2026
😬 pic.twitter.com/1IxPLKoO5S
