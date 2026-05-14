Μυριούνης: Τραγικός ο Αταμάν, προσβλητική η συμπεριφορά των παικτών του Παναθηναϊκού προς το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου
Ιδιαίτερα «καυστικός» στο σχόλιό του για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final-4 της Euroleague ήταν ο Χρήστος Μυριούνης.
Ο παλαίμαχος διεθνής άσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε τη Euroleague το 1996, σε ανάρτησή του στο Instagram έκανε λόγο για τραγική εικόνα ομάδας, για τραγικό Αταμάν ενώ στάθηκε στη συμπεριφορά των παικτών προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Η ανάρτηση του Χρήστου Μυριούνη
«Δεν έχω σχολιάσει τον Παναθηναϊκό δύο χρόνια τώρα, αλλά δεν γίνεται να μην πω πως από το στόρι του Γιαννακόπουλου το μεσημέρι στο εστιατόριο με τους παίκτες που ενώ ο άνθρωπος έχει ρίξει ένα καράβι δολάρια και έχει πληρώσει υπεραξίες για όλους δαύτους, η συμπεριφορά που επέδειξαν ήταν το λιγότερο προσβλητική προς το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου με την αδιαφορία τους και φάνηκε πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η έπαρση και η χαλαρότητα τους ήταν η αιτία για αυτήν την ΤΡΑΓΙΚΗ εικόνα.
Για τον Αταμάν απλά… δεν θα πω κάτι εκτός από από μια λέξη…Τραγικός.
Υ.Γ Όταν ερχόταν ο τεράστιος Παύλος Γιαννακόπουλος σε εστιατόριο που ήμασταν σε κάποιο ξενοδοχείο πριν από αγώνα, την ώρα που έμπαινε στη αίθουσα ΌΛΟΙ ΜΑΣ σταματούσαμε το φαγητό η ότι άλλο κάναμε εκείνη την στιγμή γιατί θέλαμε να δείξουμε τον ΣΕΒΑΣΜΌ μας στον άνθρωπο που και τότε πετούσε καράβια με χρήμα για εμάς και για την ομάδα».
