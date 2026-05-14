Η Νέα Υόρκη «ισοπέδωσε» 200 παράνομα μοτοποδήλατα και σκούτερ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η χρήση τους είναι νόμιμη αλλά υπό όρους που πολλοί -και κυρίως εγκληματικές ομάδες- δεν τηρούν
Πάνω από 200 παράνομα μοτοποδήλατα και σκούτερ κατέστρεψε ο δήμος της Νέας Υόρκης ως προειδοποίηση προς τους παραβάτες που δεν καταχωρούν τα οχήματά τους και συχνά τα χρησιμοποιούν για τη διάπραξη εγκλημάτων.
Η επιχείρηση σε χώρο στάθμευσης οχημάτων του τμήματος καθαριότητας αφορούσε ένα μικρό μέρος των 5.700 παράνομων μοτοποδηλάτων και σκούτερ που έχουν κατασχέσει μόνο φέτος οι αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη, αναφέρει η New York Post.
Οι κατασχέσεις έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 10% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λένε οι Αρχές που εξηγούν ότι τα παράνομα μοτοποδήλατα και σκούτερ έχουν καταστεί ζήτημα δημόσιας ασφάλειας σε ολόκληρη την πόλη ενώ συχνά χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη εγκλημάτων.
Πριν από λίγες εβδομάδες, σε μια υπόθεση που συντάραξε την πόλη, οι δύο ύποπτοι για τον θάνατο από αδέσποτη σφαίρα της μόλις 7 μηνών Καόρι Πάτερσον-Μουρ χρησιμοποίησαν ένα παράνομο μοτοποδήλατο. Το ζευγάρι κινήθηκε ανάποδα με ταχύτητα σε μονόδρομο και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα.
Τα μοτοποδήλατα είναι νόμιμα στη Νέα Υόρκη, μόνο αν είναι σωστά καταχωρημένα και ασφαλισμένα. Οι ιδιοκτήτες τους πρέπει επίσης να έχουν άδεια οδήγησης, προϋποθέσεις που πολλοί απλά δεν τηρούν.
Οι κατασχέσεις άρχισαν υπό τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς και συνεχίστηκαν από τον νέο δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι. Πολλές φορές γίνονται και συμπλοκές μέχρι να αποσπάσουν οι Αρχές το όχημα.
The NYPD is crushing it when it comes to taking illegal mopeds and scooters off our streets.— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 13, 2026
So far this year, the NYPD has seized over 5,700 of these dangerous, illegal vehicles — and we are not letting up. pic.twitter.com/AJNnBCGsyq
