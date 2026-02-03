Ολυμπιακός: Κατήγγειλε στη Euroleague την φραστική επίθεση στον Μπαρτζώκα και ζητά την τιμωρία του οπαδού
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δέχτηκε φραστική επίθεση από Έλληνα οπαδό μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι
Σε καταγγελία στη Euroleague για τον οπαδό που έβρισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Επιπλέον ζήτησε να εντοπιστεί και να τιμωρηθεί αυτός που επιτέθηκε φραστικά στον Έλληνα προπονητή.
Θυμίζουμε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC στο Ντουμπάι οπαδός έβρισε στα ελληνικά τον κόουτς Μπαρτζώκα και ο τελευταίος ανέβηκε στην εξέδρα για να ζητήσει εξηγήσεις.
