Έισι Λο: Διοικητικό στέλεχος στους Σικάγο Μπουλς ο πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό
Στους Σικάγο Μπουλς θα συνεχίσει την παραγοντική του καριέρα ο Έισι Λο

Ο παλαίμαχος Αμερικανός γκαρντ που κατέκτησε τη Euroleague το 2012 και το 2013 ως παίκτης του Ολυμπιακού ανέλαβε την θέση  του αντιπροέδρου του τμήματος στελέχωσης παικτών στην ομάδα του Σικάγο. 

Το ίδιο πόστο είχε μέχρι πρότινος στους Μπρούκλιν Νετς ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί ως Director of Amateur Scouting στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. 

Ως παίκτης ο Λο αγωνίστηκε στο NBA με τους Γουόριος, τους Μπουλς, τους Χοκς και τους Γκρίζλις.


