Έισι Λο: Διοικητικό στέλεχος στους Σικάγο Μπουλς ο πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό
Ο Αμερικανός πρώην άσος του Ολυμπιακού είναι πλέον αντιπρόεδρος του τμήματος στελέχωσης παικτών των Σικάγο Μπουλς
Στους Σικάγο Μπουλς θα συνεχίσει την παραγοντική του καριέρα ο Έισι Λο.
Ο παλαίμαχος Αμερικανός γκαρντ που κατέκτησε τη Euroleague το 2012 και το 2013 ως παίκτης του Ολυμπιακού ανέλαβε την θέση του αντιπροέδρου του τμήματος στελέχωσης παικτών στην ομάδα του Σικάγο.
Το ίδιο πόστο είχε μέχρι πρότινος στους Μπρούκλιν Νετς ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί ως Director of Amateur Scouting στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.
Ως παίκτης ο Λο αγωνίστηκε στο NBA με τους Γουόριος, τους Μπουλς, τους Χοκς και τους Γκρίζλις.
Sources: The Chicago Bulls will hire Acie Law IV as VP of Player Personnel. Law was Director of Player Personnel for the Brooklyn Nets. He’s been Director of Amateur Scouting for the OKC Thunder and won a championship with them in 2025. Prior, he was a Sacramento Kings scout. pic.twitter.com/TTr54Vrtb2— Michael Scotto (@MikeAScotto) May 14, 2026
