Αντρέ Λαριβέ: Ο 92χρονος τζουντόκα που παραδίδει μαθήματα ζωής πάνω στο τατάμι!
Ξεκίνησε το τζούντο για να αμυνθεί στους συμμαθητές του και σήμερα μετρά 74 συνεχόμενα χρόνια στο άθλημα
Ο Αντρέ Λαριβέ αποδεικνύει στην πράξη ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός όταν υπάρχει πάθος για τον αθλητισμό. Σε ηλικία 92 ετών, ο Γάλλος τζουντόκα συνεχίζει να πατάει στα τατάμι του Μονταλιέ-Βερσιέ, κοντά στη Λιόν της Γαλλίας, έχοντας συμπληρώσει 74 χρόνια στο άθλημα.
Από την αυτοάμυνα στην απόλυτη αφοσίωση
Η ενασχόλησή του με τις πολεμικές τέχνες δεν ξεκίνησε από τύχη. Ως παιδί, ο Αντρέ δεχόταν πειράγματα και εκφοβισμό από τους συμμαθητές του, γεγονός που τον ώθησε να ξεκινήσει τζούντο για να μπορεί να προστατεύει τον εαυτό του. Αυτή η ανάγκη μετατράπηκε γρήγορα σε έργο ζωής, καθώς ο ίδιος ίδρυσε αργότερα τον δικό του σύλλογο, αφιερώνοντας δεκαετίες στη διάδοση του αθλήματος.
Η προσφορά του στον γαλλικό αθλητισμό δεν πέρασε απαρατήρητη. Το 2012, τιμήθηκε με μετάλλιο από τον τότε Υπουργό Αθλητισμού και θρύλο του τζούντο, Νταβίντ Ντουιγιέ. Διαθέτει μια διάρκεια καριέρας και έναν αριθμό συνεχόμενων αθλητικών δελτίων (74 συνολικά) που δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει ούτε ο κορυφαίος Τέντι Ρινέρ.
Παρά την προχωρημένη του ηλικία, ο Λαριβέ παραμένει ενεργός, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τους νεότερους αθλητές και ζωντανή διαφήμιση για τις ευεργετικές ιδιότητες της πειθαρχίας του τζούντο.
