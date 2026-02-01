Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στο γήπεδο για να παραπονεθεί στον διαιτητή του ντέρμπι
SPORTS
ΑΕΚ Ολυμπιακός Μάριος Ηλιόπουλος

Το φινάλε του ΑΕΚ-Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το πέναλτι που κέρδισαν οι «ερυθρόλευκοι» προκάλεσε μεγάλη ένταση

ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τους κιτρινόμαυρους να προηγούνται στο 59' με τον Βάργκα και τον Ταρέμι να ισοφαρίζει στο 90'+16' με το εύστοχο πέναλτι που δόθηκε στο 90'+11' μέσω VAR.

Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στις τάξεις των γηπεδούχων. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος παρακολούθησε τα τελευταία λεπτά από τη φυσούνα και μετά το τελευταίο σφύριγμα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. 

Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατευθύνθηκε στον Ολλανδό διαιτητή και του εξέφρασε έντονα παράπονα για το πέναλτι αλλά και για κάρτες που δεν δόθηκαν στους παίκτες του Ολυμπιακού.

