Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στο γήπεδο για να παραπονεθεί στον διαιτητή του ντέρμπι

Το φινάλε του ΑΕΚ-Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το πέναλτι που κέρδισαν οι «ερυθρόλευκοι» προκάλεσε μεγάλη ένταση
ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τους κιτρινόμαυρους να προηγούνται στο 59' με τον Βάργκα και τον Ταρέμι να ισοφαρίζει στο 90'+16' με το εύστοχο πέναλτι που δόθηκε στο 90'+11' μέσω VAR.
Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στις τάξεις των γηπεδούχων. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος παρακολούθησε τα τελευταία λεπτά από τη φυσούνα και μετά το τελευταίο σφύριγμα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατευθύνθηκε στον Ολλανδό διαιτητή και του εξέφρασε έντονα παράπονα για το πέναλτι αλλά και για κάρτες που δεν δόθηκαν στους παίκτες του Ολυμπιακού.
