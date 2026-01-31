Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας παρέθεσε δείπνο στην ομάδα στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφίες
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αγωνίζεται την Κυριακή στις 16:00 κόντρα στον Άρη στο «Nick Gallis Hall»
Μετά τη νίκη στη Λυών επί της Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε απευθείας για τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν από τον Άρη (01/02, 16:00) στο «Αλεξάνδρειο» στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Στο περιθώριο της παραμονής της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Σλούκας παρέθεσε δείπνο στους συμπαίκτες του, τους προπονητές και το επιτελείο της ομάδας στο εστιατόριο «Γλυκάνισος».
«Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, Κώστας Σλούκας, παρέθεσε δείπνο στους συμπαίκτες του, τους προπονητές και το επιτελείο της ομάδας στο εστιατόριο «Γλυκάνισος» στη Θεσσαλονίκη».
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, Κώστας Σλούκας, παρέθεσε δείπνο στους συμπαίκτες του, τους προπονητές και το επιτελείο της ομάδας στο εστιατόριο «Γλυκάνισος» στη Θεσσαλονίκη.#paobcaktor pic.twitter.com/HBESS4CjUN— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 31, 2026
