Στεάουα Βουκουρεστίου: Η συμβολική κίνηση με την οποία οι Ρουμάνοι τίμησαν τη μνήμη των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Οι Ρουμάνοι άφησαν κενά καθίσματα στο γήπεδο στο παιχνίδι με τη Φενέρ και έστειλαν μέσω πανό το μήνυμά τους στον ΠΑΟΚ

Οι Ρουμάνοι οπαδοί δεν θα μπορούσαν να μην πάρουν... θέση για το δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ

Το δυστύχημα έγινε σε δρόμο στη Ρουμανία και από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει Ρουμάνο προπονητή τον Ραζβάν Λουτσέσκου.  Έτσι στον αγώνα του Europa League ανάμεσα στη Στέαουα και στην Φενέρ στο Βουκουρέστι οι οπαδοί των γηπεδούχων τίμησαν τη μνήμη των νεκρών. 

Πρώτα άφησαν ένα μεγάλο κομμάτι της κερκίδας άδειο για να τιμήσουν τα παιδιά του ΠΑΟΚ ενώ  στην πάνω πλευρά ανέβασαν πανό στα οποία έγραψαν: «Οι ultras δεν πεθαίνουν ποτέ! Καλή δύναμη στον ΠΑΟΚ».



