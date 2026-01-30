Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Μπενίτεθ: «Δεν έχω ξαναβρεθεί σε τέτοιο ματς με τόσα προβλήματα»
Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στα προβλήματα των απουσιών και έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ και το 1-1 του Παναθηναϊκού με την Ρόμα, ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε με ανάμικτα συναισθήματα στην κάμερα της Cosmote TV. Από τη μία η ικανοποίηση για την αυταπάρνηση των παικτών του και από την άλλη η απογοήτευση για το γεγονός ότι η νίκη γλίστρησε μέσα από τα χέρια της ομάδας του στο 80'.
Ο Ισπανός τεχνικός αποκάλυψε πως τα προβλήματα δεν σταμάτησαν ούτε λίγες ώρες πριν το ματς, κάνοντας την προσπάθεια του «τριφυλλιού» ακόμα πιο υπερβατική.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ:
Για τις αντίξοες συνθήκες: «Δεν έχω ξαναβρεθεί σε τέτοιο ματς με τόσα προβλήματα. Χάσαμε παίκτες την τελευταία στιγμή, ο Τουμπά έπαιξε με πυρετό, έπρεπε να αλλάξουμε τα πλάνα μας. Ο Ρενάτο (Σάντσες) είχε επίσης κάποια θέματα. Ήταν πολύ δύσκολα για εμάς».
Για την εικόνα της ομάδας: «Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είναι κρίμα γιατί ήμασταν πολύ κοντά στη νίκη. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο ματς, αλλά δείξαμε μεγάλο ομαδικό πνεύμα και τη σωστή νοοτροπία».
Για τον κόσμο και τη συνέχεια: «Πρέπει να συγχαρούμε και τους οπαδούς μας. Μακάρι να τους δώσουμε κάτι περισσότερο στον επόμενο γύρο. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη νοοτροπία».
Για το αήττητο κόντρα στον Γκασπερίνι: «Είμαι απογοητευμένος γιατί μπορούσαμε να νικήσουμε, αλλά ταυτόχρονα ικανοποιημένος για όσα κάναμε με τόσα προβλήματα».
