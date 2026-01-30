Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Κυριακόπουλος: «Ήταν μια κατάθεση ψυχής, οποιαδήποτε εκ των Βικτόρια και Νότιγχαμ θα είναι δύσκολη»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας αμυντικός του Παναθηναϊκού μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα κόντρα στη Ρόμα
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προκριθεί στην 8αδα μετά και το ισόπαλο αποτέλεσμα κόντρα στη Ρόμα. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος μίλησε μετά το ματς για την προσπάθεια της ομάδας του και τη συνέχεια στη διοργάνωση.
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Κυριακόπουλου στην κάμερα του ΑΝΤ1:
«Όλα τα παιδιά έδωσαν και την ψυχή τους για όσους έλειπαν με ιώσεις και τραυματισμούς. Ήταν μια κατάθεση ψυχής σαν ομάδα. Δεχθήκαμε το γκολ στα τελευταία λεπτά, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε.
Δείξαμε αποφασιστικότητα, δίψα, μπήκαν και νεαρά παιδιά και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, η ομάδα έδειξε ότι θέλει να ποντάρει και στην ακαδημία της.
Τώρα πάμε στην επόμενη φάση, είτε είναι η Βικτόρια Πλζεν, είτε η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν έχει σημασία, διότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και τα περιθώρια στενεύουν».
