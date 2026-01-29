Χωρίς Ντιμπάλα η Ρόμα κόντρα στον Παναθηναϊκό
Χωρίς Ντιμπάλα η Ρόμα κόντρα στον Παναθηναϊκό

Οι ενοχλήσεις της τελευταίας στιγμής ανάγκασαν τον Γκασπερίνι να τον αφήσει εκτός μάχης στο ΟΑΚΑ

Σημαντικό πρόβλημα για την Ρόμα, αφού ο Πάουλο Ντιμπάλα τέθηκε νοκ-άουτ για την αποψινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αποψινού αγώνα (22:00) με τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής της Ρόμα, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, είχε επισημάνει ότι ο Αργεντινός σταρ της ομάδας ήταν αμφίβολος. Τελικά, ο έμπειρος τεχνικός αποφάσισε να μην ρισκάρει πιθανή επιδείνωση του τραυματισμού του και τον άφησε εκτός αποστολής για τη σημερινή αναμέτρηση.

Ο Ντιμπάλα είχε δεχθεί χτύπημα στο γόνατο στο κυριακάτικο ντέρμπι της Serie A απέναντι στη Μίλαν, ωστόσο ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή της Ρόμα στην Αθήνα, με την επιθυμία να τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Παρόλα αυτά, το πρωί της Πέμπτης (29/1) ένιωσε ενοχλήσεις και, μετά από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο από το ιατρικό επιτελείο των «τζαλορόσι», αποφασίστηκε προληπτικά να μην αγωνιστεί. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί την Παρασκευή σε επιπλέον εξετάσεις, ώστε να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάστασή του.

