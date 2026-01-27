Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
ΔΕΑΒ: Πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Άρη για τον αγώνα με την ΑΕΛ
Οι φίλαθλοι του, σύμφωνα με τις εκθέσεις των αξιωματούχων της ΔΕΑΒ έσπασαν 23 plexiglass στο γήπεδο AEL FC Arena
Η ΠΑΕ Άρης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ για υλικές ζημιές στο γήπεδο της ΑΕΛ στο ματς πρωταθλήματος του περασμένου Σαββάτου.
Σύμφωνα με την έκθεση της ΔΕΑΒ οι φίλαθλοι του Άρη έσπασαν 23 plexiglass στις θύρες 12α και 12β.
Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ
Η ΔΕΑΒ αφού έλαβε υπόψη της
α) την υποβλητική αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας,
β) την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,
γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,
από τα οποία προκύπτει ότι αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ποδοσφαίρου ΠΑΕ ΑΕΛ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ, στις 18/01/2026 στο γήπεδο AEL FC ARENA, για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΑΡΗΣ, που βρίσκονταν στις θύρες 12Α και 12Β του ανωτέρω γηπέδου, κατέστρεψαν (έσπασαν) είκοσι τρία (23) προστατευτικά διαχωριστικά (plexiglass),
επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 6/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 5224/2025 και το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.
