Συλλυπητήρια από την Super League για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Η Super League εξέδωσε ανακοίνωση για τους φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία
Τη βαθύτατη θλίψη της για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία, με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν οδικώς για τη Γαλλία, εξέφρασε η Super League.
Η διοργανώτρια σε ανάρτησή της στο "Χ" αναφέρει: «Με βαθύτατη οδύνη, σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των συνανθρώπων μας, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία».
