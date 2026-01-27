Συλλυπητήρια από την Super League για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Με βαθύτατη οδύνη, σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των συνανθρώπων μας, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στο ταξίδι τους προς… pic.twitter.com/P3BYYIADqY