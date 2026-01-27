Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Παρτίζαν: Ο Μιχαήλοβιτς κατέθεσε πρόταση 18 εκατ. ευρώ για τριετές συμβόλαιο στον Μπογκντάνοβιτς!
Πρόταση-μαμούθ 18 εκατομμυρίων ευρώ για να υπογράψει 3ετές συμβόλαιο έκανε στον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ο πρόεδρος της Παρτίζαν Όστογια Μιχαήλοβιτς, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα
Αποφασισμένος να φέρει ξανά στην Παρτίζαν τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είναι ο πρόεδρος της ομάδας Όστογια Μιχαήλοβιτς, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα! Το ρεπορτάζ του Nova.rs αναφέρει πως ο «ισχυρός άνδρας» του συλλόγου συνοδευόμενος από τον υιό του ήρθε σε επαφή με τον Σέρβο σούπερ σταρ και είναι σε... ανοικτή γραμμή όλο τον τελευταίο καιρό.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ δε συμμετείχε στις συζητήσεις που έγιναν ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Ζάρκο Πάσπαλι, θέλοντας προφανώς να κάνει όλους τους χειρισμούς το αφεντικό της Παρτίζαν.
Στον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς προσφέρθηκε συμβόλαιο 6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια. Κάτι που αν τελικά υλοποιηθεί θα τον καταστήσει ως τον πλέον ακριβοπληρωμένο παίκτη της Ευρώπης.
