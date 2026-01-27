Παρτίζαν: Ο Μιχαήλοβιτς κατέθεσε πρόταση 18 εκατ. ευρώ για τριετές συμβόλαιο στον Μπογκντάνοβιτς!
SPORTS
Παρτίζαν Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς Οστόγια Μιχαήλοβιτς

Παρτίζαν: Ο Μιχαήλοβιτς κατέθεσε πρόταση 18 εκατ. ευρώ για τριετές συμβόλαιο στον Μπογκντάνοβιτς!

Πρόταση-μαμούθ 18 εκατομμυρίων ευρώ για να υπογράψει 3ετές συμβόλαιο έκανε στον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ο πρόεδρος της Παρτίζαν Όστογια Μιχαήλοβιτς, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα

Παρτίζαν: Ο Μιχαήλοβιτς κατέθεσε πρόταση 18 εκατ. ευρώ για τριετές συμβόλαιο στον Μπογκντάνοβιτς!
Αποφασισμένος να φέρει ξανά στην Παρτίζαν τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είναι ο πρόεδρος της ομάδας Όστογια Μιχαήλοβιτς, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα! Το ρεπορτάζ του Nova.rs αναφέρει πως ο «ισχυρός άνδρας» του συλλόγου συνοδευόμενος από τον υιό του ήρθε σε επαφή με τον Σέρβο σούπερ σταρ και είναι σε... ανοικτή γραμμή όλο τον τελευταίο καιρό.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ δε συμμετείχε στις συζητήσεις που έγιναν ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Ζάρκο Πάσπαλι, θέλοντας προφανώς να κάνει όλους τους χειρισμούς το αφεντικό της Παρτίζαν.

Στον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς προσφέρθηκε συμβόλαιο 6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια. Κάτι που αν τελικά υλοποιηθεί θα τον καταστήσει ως τον πλέον ακριβοπληρωμένο παίκτη της Ευρώπης.
Πηγή:www.gazzetta.gr

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης