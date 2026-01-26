Σέρχιο Ράμος: Στην τελική ευθεία οι επαφές για την αγορά της Σεβίλλης

Όταν το καλοκαίρι του 2024 ο Σέρχιο Ράμος ανακοίνωσε την απόφαση του να επιστρέψει στη Σεβίλλη
αρκετοί από τους οπαδούς της Ανδαλουσίας δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκεια τους καθώς δεν του είχαν συγχωρήσει τη φυγή του για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Εκείνη η σεζόν εξελίχθηκε σε εφιάλτη με τη Σεβίλλη να εξασφαλίζει την παραμονή και τον Ράμος
να αναχωρεί για το Μεξικό και τη Μοντερέι, ωστόσο έναν χρόνο αργότερα στο πρόσωπο του βετεράνου αμυντικού οι οπαδοί της Σεβίλλης βλέπουν τον «λυτρωτή», τον άνθρωπο που θα ξαναφέρει την ελπίδα και το όραμα στο Σάντσεθ Πιθχουάν.
Εδώ και αρκετές εβδομάδες, ο Ράμος εμφανίστηκε στο προσκήνιο εκπροσωπώντας το fund Five Eleven Capital, το οποίο ενδιαφέρεται για την απόκτηση του πελιεοψηφικού πακέτου των μετοχών του ιστορικού συλλόγου.
Η Σεβίλλη τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ελεύθερη πρώτη με τον νυν πρόεδρο και μεγαλομέτοχο Χοσέ Μαρία Ντελ Νίδο να βρίσκεται στο στόχαστρο των οπαδών
, οι οποίοι πριν από λίγους μήνες απογοητεύτηκαν με το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με αμερικανικό fund
που έκανε πίσω μετά τον οικονομικό έλεγχο.
Μετά απ΄αυτό το ναυάγιο εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Ράμος με την Five Eleven Capital που ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια από τους Αργεντινούς επιχειρηματίες Μαρτίν Ινκ και Αντρές Τορταρόλο, ενώ από το περασμένο καλοκαίρι έχει γίνει μέτοχος μειοψηφίας και ο Ισπανός ποδοσφαιριστής (σημειωτέον δεν έχει ανακοινώσει την απόσυρση του από την ενεργό δράση).
Η Five Eleven Capital, αποτελεί ένα σχήμα Multi-Club Ownership (MCO), με επίκεντρο τη δημιουργία ενός διεθνούς οικοσυστήματος ποδοσφαιρικών συλλόγων. Στόχος του μοντέλου είναι η ανάπτυξη ταλέντων, η οικονομική βιωσιμότητα και η αγωνιστική αριστεία.
Η Five Eleven Capital βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας για την απόκτηση του 90% της Esporte Clube Juventude, ιστορικού συλλόγου του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, ενώ μέσα στο 2026, ο όμιλος σκοπεύει να εντάξει στο χαρτοφυλάκιό του έναν σύλλογο σε Πορτογαλία ή Ιταλία, ο οποίος θα λειτουργεί ως «σύλλογος-γέφυρα», διοχετεύοντας το ταλέντο που θα αναπτύσσεται στη Βραζιλία προς τον βασικό πυλώνα του πρότζεκτ, τον οποίο η Five Eleven φιλοδοξεί να αποτελέσει η Σεβίλλη.
Ο βασικός επενδυτής του σχήματος είναι ο όμιλος Werthein. Αθλητικός διευθυντής ολόκληρου του οικοσυστήματος της Five Eleven είναι ο Μαρκ Μποϊσάσα, στέλεχος με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στο City Football Group, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στη Σεβίλλη και πριν ενταχθεί στη Five Eleven Capital διετέλεσε CEO ποδοσφαίρου της Αλ-Χιλάλ. Διευθυντής επιχειρησιακών λειτουργιών είναι ο Χεσούς Θαμοράνο, πρώην στέλεχος της LaLiga.
Με αυτούς τους συμπαίκτες λοιπόν ο Σέρχιο Ράμος έχει υπογράψει επιστολή προθέσεων (Letter of Intent – LOI) με αρκετούς από τους βασικούς μετόχους της Σεβίλλης, οι οποίοι εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, είναι σε ανοικτή γραμμή με τον Ντελ Νίδο και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές φαίνεται να καταλήγουν σε μια συμφωνία μ' ένα ποσό κοντά στα 450 εκατομμύρια ευρώ.
Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία θα ξεκαθαρίσει οριστικά και ο ρόλος του Σέρχιο Ράμος, αν και όλοι πιθανολογούν ότι θα είναι ο νέος πρόεδρος του συλλόγου.