«Σκοτώνουν τη Σεβίλλη»: Μασκοφόροι οπαδοί της ομάδας της Ανδαλουσίας διαμαρτυρήθηκαν για την κατρακύλα περιφέροντας ένα φέρετρο, βίντεο
«Σκοτώνουν τη Σεβίλλη»: Μασκοφόροι οπαδοί της ομάδας της Ανδαλουσίας διαμαρτυρήθηκαν για την κατρακύλα περιφέροντας ένα φέρετρο, βίντεο
Κίνηση με νόημα από τους φιλάθλους των Ανδαλουσιανών πριν το ματς κόντρα στην Μπιλμπάο, οι οποίοι ζητούν την αλλαγή του διοικητικού καθεστώτος
Η Σεβίλλη χαμογέλασε ξανά λυγίζοντας με ανατροπή την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ωστόσο είναι γεγονός ότι οι Ανδαλουσιάνοι δεν κάνουν και την καλύτερη σεζόν, καταλαμβάνοντας μόλις την ενδέκατη θέση της βαθμολογίας της La Liga.
Οι οπαδοί του συλλόγου μάλιστα διαδήλωσαν για να διαμαρτυρηθούν για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, κουβαλώντας ένα... φέρετρο και φορώντας μάσκες νυν και πρώην ιθυνόντων των Σεβιγιάνων.
«Σκοτώνουν τη Σεβίλλη» ανέγραφε πανό που κρατούσαν φίλαθλοι λίγο πιο πίσω, με την πομπή να φτάνει στα γραφεία της ομάδας, με τους υποστηρικτές του συλλόγου να στέλνουν με τον δικό τους τρόπο ένα ηχηρό μήνυμα.
Λίγο αργότερα τουλάχιστον, είδαν την ομάδα τους να νικά 2-1 με ανατροπή την Μπιλμπάο του Βαλβέρδε.
Η Σεβίλλη τερματίζει εδώ και μια τριετία εκτός δεκάδας στη La Liga, με αποτέλεσμα να μην έχει παίξει στην Ευρώπη από τη σεζόν 2023/24, όταν και πραγματοποίησε κάκιστη πορεία στο Champions League.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
💥 “ESTÁN MATANDO AL SEVILLA”— Zona Mixta (@ZonaMixta__) January 24, 2026
⚰️ Aficionados del @SevillaFC llevan un ataúd del club con la cara de los directivos (Del Nido Nr, Pepe Castro. Carolina Alés y Fernando Carrión)
🥁 La manifestación ha sido a toque de tambor con tono de luto.#ZonaMixta pic.twitter.com/YHZlyICuzF
