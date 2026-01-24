ΚΑΕ Άρης για τις 46 βολές που εκτέλεσε ο Προμηθέας: «Το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε»
SPORTS
Προμηθέας Πάτρας Άρης Basket League

ΚΑΕ Άρης για τις 46 βολές που εκτέλεσε ο Προμηθέας: «Το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε»

Η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη νίκη της ομάδας της στην Πάτρα επί του Προμηθέα και στρέφει τα βέλη της στην διαιτητική τριάδα των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη, Αγγελή

ΚΑΕ Άρης για τις 46 βολές που εκτέλεσε ο Προμηθέας: «Το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε»
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Άρης κέρδισε 103-97 τον Προμηθέα στην Πάτρα αλλά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης «βράζουν» με την διαιτησία των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη, Αγγελή. 

Οι διαιτητές έδωσαν το δικαίωμα στην ομάδα της Πάτρας να εκτελέσει 46 βολές με την ΚΑΕ να κάνει λόγο για χειρουργείο και για αναίσθητο ελληνικό μπάσκετ. 

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΡΗΣ 

«Όσα είδαμε στον σημερινό αγώνα Προμηθέας Βίκος Cola - ΑΡΗΣ Betsson είναι επιεικώς πρωτοφανή.

*27 βολές των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος.

*46 βολές στο τέλος, πανελλήνιο ρεκόρ για φέτος.

*33 φάουλ.

*Συστηματικός αποδεκατισμός των παικτών μας από την αρχή του αγώνα.

*Πολλαπλά ανάποδα σφυρίγματα στο δεύτερο ημίχρονο, με τις σωρηδόν αποβολές και τεχνικές ποινές, τα οποία αν η ομάδα μας δεν έπιανε τόσο μεγάλη απόδοση, θα διαμόρφωναν το αποτέλεσμα.

Κλείσιμο
Το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε, όμως το Ελληνικό Μπάσκετ παραμένει αναίσθητο...

Δε θα μείνουμε αδρανείς. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και δε θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με την προσπάθεια της ομάδας μας».

.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης