ΚΑΕ Άρης για τις 46 βολές που εκτέλεσε ο Προμηθέας: «Το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε»
Η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη νίκη της ομάδας της στην Πάτρα επί του Προμηθέα και στρέφει τα βέλη της στην διαιτητική τριάδα των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη, Αγγελή
Ο Άρης κέρδισε 103-97 τον Προμηθέα στην Πάτρα αλλά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης «βράζουν» με την διαιτησία των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη, Αγγελή.
Οι διαιτητές έδωσαν το δικαίωμα στην ομάδα της Πάτρας να εκτελέσει 46 βολές με την ΚΑΕ να κάνει λόγο για χειρουργείο και για αναίσθητο ελληνικό μπάσκετ.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΡΗΣ
«Όσα είδαμε στον σημερινό αγώνα Προμηθέας Βίκος Cola - ΑΡΗΣ Betsson είναι επιεικώς πρωτοφανή.
*27 βολές των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος.
*46 βολές στο τέλος, πανελλήνιο ρεκόρ για φέτος.
*33 φάουλ.
*Συστηματικός αποδεκατισμός των παικτών μας από την αρχή του αγώνα.
*Πολλαπλά ανάποδα σφυρίγματα στο δεύτερο ημίχρονο, με τις σωρηδόν αποβολές και τεχνικές ποινές, τα οποία αν η ομάδα μας δεν έπιανε τόσο μεγάλη απόδοση, θα διαμόρφωναν το αποτέλεσμα.
Το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε, όμως το Ελληνικό Μπάσκετ παραμένει αναίσθητο...
Δε θα μείνουμε αδρανείς. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και δε θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με την προσπάθεια της ομάδας μας».
