Προμηθέας - Άρης 97-103: Άλωσαν την Πάτρα οι κιτρινόμαυροι, βίντεο
Κορυφαίος για τους νικητές ο Αμίν Νουά που πέτυχε 21 πόντους
O Άρης επιβλήθηκε του Προμηθέα με 103-97 στην Πάτρα σε αγώνα της 16ης ημέρας της Stoiximan Basket League.
Οι «κιτρινόμαυροι», έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, ανέβηκαν στο 7-7 και θα έχουν πλεονέκτημα στο σενάριο ισοβαθμίας με την ομάδα της Πάτρας, δεδομένου ότι είχαν νικήσει και στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης (96-80).
Στο σημερινό διπλό, το τρίτο τους σε επτά παιχνίδια, τους οδήγησαν ο Αμίν Νουά που «μίλησε» σε κρίσιμες στιγμές και είχε συνολικά 21 πόντους ενώ δίπλα του ήταν ο Άντουσιτς με 19 πόντους, τέσσερις ασίστ, ο Τζόουνς με 18 πόντους, εννιά ασίστ, ο Μήτρου-Λονγκ με 16 πόντους και ο Αντετοκούνμπο με 11 ριμπάουντ.
Οι «πορτοκαλί» εξακολουθούν να αγνοούν τη νίκη στο 2026 καθώς η σημερινή ήταν η τέταρτη, συνεχόμενη ήττα τους και με αυτήν υποχώρησαν στο 6-9. Ξεχώρισε στην προσπάθεια τους στο σημερινό παιχνίδι, ο Γκρέι με 23 πόντους, πέντε ασίστ, τέσσερα κλεψίματα, ενώ ο Τάκερ και ο Χάρις είχαν από 19 πόντους.
Οι δύο ομάδες μπήκαν στο παιχνίδι με υψηλή παραγωγικότητα κάτι που αποτυπώθηκε στο 25-29 της πρώτης περιόδου. Ο Άρης ήταν στα μεγαλύτερα διαστήματα της μπροστά στο σκορ (4-9 στο 2’, 11-18 στο 5’) με τον Νουά (7π) να του δείχνει τον δρόμο και αντίπαλο δέος τον Γκρέι που είχε ήδη εννιά πόντους. Η εικόνα της δεύτερης περιόδου δεν ήταν διαφορετική, με τους φιλοξενούμενους πολύ αποτελεσματικούς στην επίθεση. Έχοντας εντυπωσιακό συντελεστή ασίστ/λαθών (18/5) και υψηλά ποσοστά, έφτασε τους 62 πόντους στο ημίχρονο (54-62).
Με πολυφωνία στο επιθετικό κομμάτι και παρότι η παραγωγικότητα περιορίστηκε, σε σχέση με όσα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης κατάφερε να δημιουργήσει μία διαφορά 14 πόντων (59-73 στο 26΄) για να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο προηγούμενος με οχτώ (72-80). Ο Προμηθέας Πάτρας όμως δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια του μειώνοντας στον πόντο (87-88). Οι «κίτρινοι» όμως διατήρησαν το προβάδισμα και το διεύρυναν, για να μπουν στο τελευταίο τρίλεπτο με ένα +7 (87-94) και στο 1:36 από το τέλος, ένα φόλοου του Νουά έκανε το 91-96. Ο Γάλλος «μίλησε» με πέντε πόντους και στο τελευταίο λεπτό (95-100), ο Κόλεμαν μείωσε (97-100 στα 12’’), ο Άντουσιτς με 1/2 βολές έκανε το 97-101 για να ακολουθήσει λάθος του Γκρέι που έκρινε οριστικά το παιχνίδι.
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 54-62, 72-80, 97-103
