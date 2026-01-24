Στο πλευρό του Αταμάν η τουρκική ομοσπονδία: «Καταδικάζουμε τα συνθήματα, να διερευνήσει το περιστατικό η Euroleague»
SPORTS
Εργκίν Αταμάν Τουρκία Παναθηναϊκός Ισραήλ Μακάμπι Τελ Αβίβ

Στο πλευρό του Αταμάν η τουρκική ομοσπονδία: «Καταδικάζουμε τα συνθήματα, να διερευνήσει το περιστατικό η Euroleague»

H τουρκική ομοσπονδία στάθηκε στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν μετά τα υβριστικά συνθήματα από τους οπαδούς της Μακάμπι

Στο πλευρό του Αταμάν η τουρκική ομοσπονδία: «Καταδικάζουμε τα συνθήματα, να διερευνήσει το περιστατικό η Euroleague»
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στο... μάτι του Κυκλώνα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο ματς απέναντι στη Μακάμπι.

Τόσο πριν από το παιχνίδι, όσο κατά την είσοδό του και την έξοδό του στο παρκέ, οι Ισραηλινοί αποδοκίμασαν έντονα τον Άταμαν, ο οποίος αναφέρθηκε σχετικά και στη συνέντευξη Τύπου.


Μετά το τέλος του αγώνα και ενώ η αποστολή είχε μπει στο πούλμαν, οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Μακάμπι συνεχιζόντουσαν.

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ εξέδωσε ανακοίνωσε και καταδίκασε τα υβριστικά συνθήματα, όντας στο πλευρό του Άταμαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τούρκικης ομοσπονδίας:

Κλείσιμο
«Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, πιστεύουμε στη ενωτική δύναμη του μπάσκετ και τονίζουμε ότι θα είμαστε πάντα οι ισχυρότεροι υποστηρικτές των αθλητών, των προπονητών και των διοικητικών στελεχών μας, οι οποίοι εκπροσωπούν με επιτυχία τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο.

Είναι απολύτως απαράδεκτο οι αξίες μας, που εκπροσωπούν τη χώρα μας στη διεθνή σκηνή, να υπόκεινται σε επιθέσεις που αντιβαίνουν στο πνεύμα και τις ηθικές αξίες του αθλητισμού. Καταδικάζουμε απερίφραστα τα άσχημα συνθήματα που απευθύνθηκαν στον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, κ. Εργκίν Αταμάν, κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός στην Euroleague, τα οποία είναι ασυμβίβαστα με τις παγκόσμιες αξίες του αθλητισμού.

Καλούμε τη διοίκηση της Εuroleague να διερευνήσει διεξοδικά αυτό το σοβαρό περιστατικό, προκειμένου να προστατευθεί ο ειρηνικός χαρακτήρας του αθλητισμού, και αναμένουμε την άμεση εφαρμογή των απαραίτητων πειθαρχικών διαδικασιών, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων».

Πηγή: gazzeta.gr
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης