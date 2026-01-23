Τσιμίκας: Σκέψεις της Λίβερπουλ να τον επαναφέρει λόγω Ρόμπερτσον
SPORTS
Κώστας Τσιμίκας Άντι Ρόμπερτσον Λίβερπουλ Τότεναμ

Τσιμίκας: Σκέψεις της Λίβερπουλ να τον επαναφέρει λόγω Ρόμπερτσον

Οι Reds εξετάζουν σοβαρά την επιστροφή του Κώστα Τσιμίκα στο «Άνφιλντ», μετά το ενδιαφέρον της Τότεναμ για τον Άντι Ρόμπερτσον

Τσιμίκας: Σκέψεις της Λίβερπουλ να τον επαναφέρει λόγω Ρόμπερτσον
Οι τελευταίες εξελίξεις που θέλουν την Τότεναμ να έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ρόμπερτσον της Λίβερπουλ, αλλάζει τα πλάνα και οι Reds θα εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να φέρουν πίσω τον Κώστα Τσιμίκα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, η Λίβερπουλ σκέφτεται να φέρει τον Τσιμίκα πίσω στο ρόστερ της, σε περίπτωση που ο Ρόμπερτσον ακολουθήσει το δρόμο προς τους Spurs. Εδώ και καιρό ο διεθνής δεν είναι στα πλάνα του Γκασπερίνι, ενώ οι συζητήσεις για επιστροφή στο «Άνφιλντ» γινόντουσαν όλο και περισσότερες. Εκτός από την ομάδα του Σλοτ, κι άλλοι σύλλογοι είχαν εκδηλώσει επίσης ενδιαφέρον.

Η εξέλιξη του Ρόμπερτσον φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα με τους Reds να σκέφτεται πιο σοβαρά αυτή τη στιγμή, την επιστροφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αν και δεν υπάρχει επίσημη ρήτρα ανάκλησης, ο Τσιμίκας φέρεται να είναι θετικός στην επιστροφή του.

Πηγή:www.gazzetta.gr

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης